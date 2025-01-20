Скидка на автомобили! Volkswagen предлагает скидку до £8 900 на всю линейку электромобилей.

Надеемся, что Volkswagen начинает год так, как собирается продолжать, потому что в настоящее время бренд предлагает огромные скидки на всю линейку электромобилей, начиная от хэтчбека ID.3 и заканчивая супер-стильным мини-автобусом ID. Buzz, через значительные взносы на депозит.

Сомнительную честь самой большой скидки получает купе-SUV ID.5, с которого срезают £8,900 с его стоимости. За ним следуют седан ID.7 и универсал ID.7 Tourer, которые предлагаются со скидкой в £6,900. Затем идет ID.3 со скидкой впечатляющих £6,550, затем ID. Buzz с £5,500 и, наконец, семейный внедорожник ID.4 получает взнос в £5,100.

Взносы от Volkswagen можно найти на сайте бренда и доступны на финансовых планах PCP (личный контракт покупки) с представительной ставкой процента 5.9 — или 4.9 процента с ID. Buzz — до конца марта. С таким типом соглашения, по его окончании вы можете либо оплатить необязательный последний платеж, чтобы стать владельцем автомобиля, либо вернуть ключи VW и перейти на новую модель.