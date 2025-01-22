Спецпредложение на автомобиль! Новый электрический Vauxhall Frontera уже от £349 в месяц при первоначальном взносе всего £349.

Просторный новый внедорожник

Предложение All-In делает переход на электромобиль простым

Доступный первоначальный взнос

Компания Vauxhall представила новое предложение по лизингу: теперь Vauxhall Frontera Electric доступен за £349 в месяц с единовременным платежом в £349, поскольку бренд предлагает новые условия аренды по всей линейке. Недавно представленный внедорожник поставляется вместе с несколькими другими преимуществами в рамках последнего пакета от Vauxhall для покупателей электромобилей: «Electric All In».

Эта цена действует для версии Frontera Electric GS верхнего уровня на пятилетнем соглашении по личному контракту (PCH) и включает годовую квоту пробега в 6,000 миль в год. Более того, она дешевле эквивалентной версии Vauxhall Frontera Hybrid, предлагаемой за £385 в месяц с первоначальным платежом в £385.

Предложение Electric All In включает в себя £500 кредита, который можно использовать на домашнюю зарядку на станции Ohme, зарядку в сети общественных зарядных устройств Octopus Electroverse или использование зарядных станций в супермаркетах Tesco.

Водители также получают бесплатную домашнюю зарядку на 10,000 миль, если переходят на тариф Intelligent Octopus GO для домашней энергии, ориентированный на владельцев электромобилей. Кроме того, предоставляется восемь лет комплексной аварийной помощи, включающей экстренную помощь по зарядке в случае разряда аккумулятора, а также 6-месячная подписка на сервис Vauxhall Connect Plus, предоставляющий, в том числе, предварительное кондиционирование салона и другие услуги.