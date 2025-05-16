Автомобильное предупреждение! Новый Fiat Grande Panda Hybrid Pop - один из самых дешевых автомобилей в Великобритании

Заказы на книги для Fiat Grande Panda скоро откроются, и когда это произойдет, яркий супермини будет одним из 10 самых дешевых новых автомобилей на рынке, поскольку цены начнутся от немного более £18 000.

Изначально горячий Fiat планировался стартовать от близких к £19 000, но теперь была объявлена новая модель начального уровня под названием Grande Panda Hybrid Pop, цена которой будет точно £18 035.

Помимо снижения цены почти на £1 000, это означает, что Grande Panda будет дешевле своего сестринского автомобиля и нашего чемпиона среди супермини года - Citroen C3. Однако следует отметить, что базовая версия Citroen поставляется с чисто бензиновым двигателем. Эквивалентный C3 Hybrid стоит более £20 000.

Комплектация Pop будет включать в себя центральный сенсорный дисплей 10,25 дюйма, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, задние парковочные датчики и LED-фары. Однако Fiat сэкономил на установке 16-дюймовых стальных дисков с аэродисками по сравнению с более дорогими моделями Icon и La Prima, которые будут оснащены легкосплавными колесами.

Под капотом такая же гибридная установка, как у Citroen C3 и многих других продуктов Stellantis, включая Peugeot 5008 семиместный внедорожник. В ней используется 108-сильный 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, встроенным электромотором мощностью 28 л.с.

Электродвигатель питается от небольшой батареи напряжением 48 вольт, что позволяет мягко, бесшумно передвигаться на чисто электрической тяге со скоростью до 18 миль в час, что идеально для маневрирования, городского движения и стоп-стартового трафика. Он также помогает бензиновому двигателю, когда вы наступаете на педаль газа, и рекуперирует энергию при замедлении автомобиля для зарядки батареи.

Фото: autoexpress

Fiat сообщает, что Grande Panda Hybrid выбрасывает 115 г/км CO2, и хотя официальных цифр по расходу топлива пока нет, гибридный C3, использующий ту же силовую установку, предположительно может иметь средний расход топлива до 56,5 миль на галлон. Мы ожидаем, что его итальянский кузен будет иметь схожие показатели.

Тем временем электрическая версия Grande Panda теперь стоит от £21 035, что немного выше, чем было объявлено ранее в этом году, но все равно сделает Fiat одним из самых дешевых электромобилей на рынке, когда он также поступит в продажу этим летом. Версия на электротяге предлагает запас хода 199 миль от батареи ёмкостью 44 кВтч и электродвигатель мощностью 111 л.с.

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