Покупатели автомобилей безусловно обожают внедорожники, и это не всегда плохо

Активисты в области охраны окружающей среды уже много лет выделяют внедорожники в качестве корня всех зол. Однако дискредитация внедорожников на почве их, якобы, излишнего размера, выбросов, влияющих на климат, и общей расточительности, по-видимому, ничего не делает, чтобы остановить автолюбителей от покупки.

Согласно последним данным аналитиков GlobalData, 54 процента проданных автомобилей по всему миру в 2024 году были внедорожниками. Это увеличение на три процента по сравнению с 2023 годом и на пять процентов по сравнению с 2022 годом. Этот сильный рост происходит в то время, когда многие из тех, кто зарабатывает на живом наблюдении за глобальным автомобильным рынком, предсказывали, что мы увидим переход к более маленьким, легким и дешевым электрокарам. Но внедорожник имеет свои планы, а также у потребителей свои.

Что происходит? Ну, как мы слишком хорошо знаем в Auto Express, людям действительно нравятся внедорожники, что убеждает производителей придерживаться старой (и прибыльной) поговорки о том, что клиент всегда прав.

Строгий внешний вид, более высокое расположение сидений, которое облегчает посадку и обзор, и образ близкий к природе, подразумевающий, что водитель внедорожника мог бы заниматься вейкбордингом или скалолазанием, хотя он почти наверняка этим не занимается, - все это помогает внедорожникам быть выбранными вместо более традиционных автомобилей.