Долгие поиски автомеханика? Все дело в уменьшающемся числе учеников-автомехаников.

Эксперты предупредили, что снижение числа молодых людей, подающих заявки на обучение по автомобильным специальностям и квалификациям, может привести к "идеальному шторму", в результате которого водители могут не найти квалифицированного техника для работы над их автомобилем, поскольку автопарк Великобритании продолжает расти.

Последний отчет об образовании в автомобильной отрасли от Института моторной промышленности (ИМП) показывает, что в последнем квартале 2024 года количество автомобильных квалификаций снизилось на четыре процента по сравнению с предыдущим годом. Это противоречит шестипроцентному росту числа профессиональных технических сертификатов в целом и отражает то, что ИМП описывает как "длительное замедление" в притоке талантов в отрасль.

Снижение числа выданных квалификаций продолжается и в 2025 году, и первая половина учебного года 2024/25 года (сентябрь-март) показала снижение числа начавших обучение по автомобильным программам на три процента по сравнению с предыдущим годом.

Все это может показаться незначительным, но глава исследований по карьере и включению в ИМП, Эмма Карриги, заявила: "С увеличением числа автомобилей на дорогах Великобритании и сокращением числа техников, обучающихся по ремонту и обслуживанию, водители Великобритании сталкиваются с растущим риском не найти квалифицированного специалиста для должного ухода за своим автомобилем".