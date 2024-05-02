Cadillac сохранит продажи бензиновых автомобилей после 2030 года.

В начале десятилетия руководство компании Cadillac наметило путь к тому, чтобы бренд к 2030 году стал на 100 процентов электрическим. Однако с тех пор время изменилось, и сейчас кажется, что позиция немного ослабла. Глобальный вице-президент Cadillac Джон Рот заявил журналистам в среду, что электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания "будут сосуществовать в течение ряда лет", но не стал предлагать четкого графика.

"Одно из важнейших уроков, которые я усвоил за свои 30 лет в автомобильной индустрии, заключается в том, что автомобильная индустрия не движется по прямой линии, и здесь нет ничего абсолютного", - сказал Рот, ссылаясь на отчет Detroit Free Press. Он заявил, что компания хочет, чтобы у потребителей был "выбор", и что Cadillac адаптируется к отзывам клиентов. Однако Рот также подчеркнул, что полный ряд электрических моделей по-прежнему предполагается к 2030 году.

Мы связались с Cadillac для получения дополнительного разъяснения по этому вопросу. Представитель компании сделал следующее заявление:

"Наш путь к электромобилям не будет прямой. Мы понимаем, что рынок изменится в ближайшие шесть лет, и мы будем корректировать наши действия по мере необходимости. В конечном итоге потребитель станет нашим гидом и определит темп перехода к электрическим моделям Cadillac в салонах. Наши данные показывают, что 60 процентов потребителей премиум-сегмента рассмотрят вариант покупки электромобиля во время следующей покупки автомобиля, поэтому наши планы по разработке, проектированию и запуску новых электромобилей остаются неизменными. Когда эти клиенты будут готовы, у нас будет подходящий автомобиль для них".

Конечно, Cadillac не первый бренд, который пересмотрел свой взгляд на электрифицированное будущее. Компания Stellantis недавно заявила, что открыта для вариантов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, если будет достаточный спрос. Продажи электромобилей в последние месяцы снизились для большинства брендов, что привело к сокращению производства многими компаниями и вызвало сомнения в том, произойдет ли переход на электричество так быстро, как предполагалось ранее.

В настоящее время в линейке Cadillac только Lyriq - это единственный электромобиль, который сейчас можно купить, и с начальной ценой $58,590, это доступный кроссовер для любителей роскоши. Escalade IQ должен появиться позже в этом году, хотя он будет немного дороже, с ценой, начинающейся примерно от $130,000. Также стоит отметить флагманский автомобиль Celestiq за $340,000, ограниченной серии, который будет конкурировать с предложениями от Rolls-Royce и Bentley в сегменте ультра-роскоши. Ожидаемые модели Optiq и Vistiq все еще указаны как предстоящие.

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