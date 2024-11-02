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Cadillac отзовет кроссоверы XT4. Причина этого — массовый отзыв.

Автомобильный бренд Cadillac, принадлежащий компании General Motors, объявил о запуске новой отзывной кампании. На этот раз под отзыв попадают кроссоверы Cadillac XT4, собранные на заводе Fairfax в городе Канзас-Сити в сентябре 2024 года.
РедакцияР
Редакция
02.11.2024, 02:33·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автомобильный бренд Cadillac, принадлежащий компании General Motors, объявил о запуске новой отзывной кампании. На этот раз под отзыв попадают кроссоверы Cadillac XT4, собранные на заводе Fairfax в городе Канзас-Сити в сентябре 2024 года.

Причиной отзыва стали дефектные пластиковые панели, изготовленные на мексиканском предприятии Yanfeng Ramos Arizpe. Из-за ошибок на этапе производства они имеют неправильную форму, что может привести к неполноценной активации передней подушки безопасности в случае аварии.

Владельцам задействованных в программе отзыва кроссоверов необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр, где специалисты заменят верхнюю панель приборов на модель с необходимыми выемками для правильной работы передней подушки безопасности. Все расходы по замене покроет производитель.

Напомним, несколько дней назад в России была объявлена первая большая отзывная кампания для кроссоверов X-Cross 7, собранных на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Причины этой меры обсуждались в публикации «Автоновости дня».

Источник

Cadillac (14)

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