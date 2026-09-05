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Команду Cadillac F1 оштрафовали на 30 тысяч евро

Cadillac F1 оштрафована на 30 тысяч евро после отказа гидравлики у машины Колтона Херты на тренировке; 25 тысяч евро штрафа отложены на год.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.09.2026, 14:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Cadillac F1 оштрафована на 30 тысяч евро, из которых 25 тысяч являются отложенной частью наказания. Американская команда получила санкцию за нарушение, допущенное во время первой пятничной тренировки. Колтон Херта, заменявший Серхио Переса, успел проехать только пять кругов, после чего его машина остановилась на трассе в районе второго Lesmo (7-й поворот).

Причиной стал отказ гидравлической системы. По утверждению команды, из-за этого не удалось выключить сцепление, поэтому маршалы не смогли сдвинуть машину с места. В результате режим виртуального автомобиля безопасности сменился красными флагами, а тренировка была прервана.

При этом правила требуют, чтобы все машины имели «устройство, позволяющим выключить сцепление как минимум в течение 15 минут после остановки двигателя, …даже в случае выхода из строя основной системы гидравлики, пневматики или отказа электропитания».

В этом году аналогичный случай произошёл в Канаде. Тогда Racing Bulls оштрафовали на 30 тысяч евро после остановки на трассе машины Лиама Лоусона. Итальянская команда выплатила треть этой суммы, а оставшаяся часть штрафа была отложена на 12 месяцев. Позднее, уже на этапе в Монако, такие же санкции применили к McLaren после остановки во время тренировки MCL40 Ландо Норриса.

Слушания по вчерашнему инциденту с участием Cadillac и Колтона Херты перенесли на утро субботы, чтобы команда получила больше времени для сбора информации в свою защиту. Однако стюардов её доводы не убедили: выяснилось, что технический отказ связан с узлом, который команда получает от стороннего поставщика. Кроме того, команду предупредили: если в течение сезона сцепление откажет в третий раз, последует уже не денежный, а спортивный штраф.

Источник

Колтон Херта (17)Cadillac F1 (241)

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