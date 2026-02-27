Главная Новости Red Bull Racing Экс-конструктор Red Bull может присоединиться к Aston Martin
Главный конструктор Red Bull Racing Крейг Скиннер покинул команду и может перейти в Aston Martin после полугодового отпуска, утверждают СМИ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.02.2026, 18:41·1 мин
Фото: F1news.ru

На прошлой неделе стало известно об уходе Крейга Скиннера, который занимал пост главного конструктора в команде Red Bull Racing на протяжении двадцати лет. В пресс-службе организации подтвердили, что Скиннер принял решение покинуть команду добровольно, однако детали его будущей деятельности раскрыты не были.

Согласно информации, опубликованной итальянским изданием La Gazzetta dello Sport, сейчас Крейг Скиннер находится в обязательном шестимесячном отпуске. В этот период он не имеет права присоединяться к другим коллективам Формулы 1. Источники газеты предполагают, что следующим местом работы опытного инженера может стать команда Aston Martin.

В данный момент командой из Сильверстоуна руководит Эдриан Ньюи, который долгие годы работал с Крейгом Скиннером в Red Bull Racing и хорошо знаком с его профессиональными качествами. Несмотря на отсутствие официальных комментариев от всех сторон, в паддоке ходят разговоры о возможном возвращении Скиннера в Формулу 1 уже через полгода — на этот раз в составе Aston Martin.

