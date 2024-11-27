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Новый цвет уже выбрали для грядущей Lada Iskra, но машина еще не поступила в продажу

По сведениям, полученным от источников внутри компании, Lada Iskra теперь начала использовать в производстве автомобилей GRANTA стильный оттенок «Борнео». До этого покупателям были доступны только белый и серебристый цвета.
РедакцияР
Редакция
27.11.2024, 10:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По сведениям, полученным от источников внутри компании, Lada Iskra теперь начала использовать в производстве автомобилей GRANTA стильный оттенок «Борнео». До этого покупателям были доступны только белый и серебристый цвета.

Lada Iskra, позиционируемая как бюджетный вариант, будет представлена в нескольких кузовных вариантах, включая седан, универсал и кроссовер.

Возможно выбрать двигатель для Lada Iskra: либо базовый 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с., работающий с 6-ступенчатой механической коробкой или автоматической трансмиссией. Все модификации Lada Iskra будут иметь передний привод.

В кроссовере Lada Iskra Cross предусмотрены три подголовника для задних пассажиров, руль с функцией мультимедиа из модели Vesta, электрические стеклоподъемники для всех дверей, кондиционер и аудиосистема.

Фото: Carsweek.ru

Ранее автодилерам от "АвтоВАЗа" был отправлен обновленный внедорожник Lada Niva Travel в комплектации «Люкс».

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