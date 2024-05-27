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Обнаружен "секретный" архив исторических автомобилей SEAT

Очевидно, что поклонники SEAT не могли пропустить эксклюзивный контент, опубликованный в Instagram и TikTok, в честь 40-летия SEAT Ibiza, а также во время осмотра коллекции.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.05.2024, 00:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Очевидно, что поклонники SEAT не могли пропустить эксклюзивный контент, опубликованный в Instagram и TikTok, в честь 40-летия SEAT Ibiza, а также во время осмотра коллекции.

Каждый старинный автомобиль уникален, обладая своей собственной историей и уникальной детальной проработкой.

При восстановлении этих ценных экземпляров требуется огромное количество работы и инвестиций, как вы убедитесь, посмотрев видеоролик ниже.

Помещение, на котором сосредоточен ваш взгляд, часто называют "зоной ржавчины", пошутить не мог не Исидре Лопес, возглавляющий SEAT Historics.

"Это небольшой ангар, где несколько автомобилей ожидают своей очереди на спасение и реставрацию, чтобы стать частью музейной коллекции", - объясняет Лопес, стоя перед особыми автомобилями.

Среди ожидающих восстановления автомобилей можно увидеть SEAT 1500 (предшественник SEAT Alhambra), пикап 1500, который ранее эксплуатировался автопарком Telefónica, семейство 1400 с панорамным остеклением (из которого осталось лишь четыре автомобиля в Испании) и один из двух когда-либо выпущенных 1400 вагонов.

Многие из приблизительно новых машин, выставленных на складе А122, требовали серьезного внимания к реставрации.

Недавно же появились сообщения о намеках со стороны Seat на разработку нового электромобиля бюджетного уровня. Seat, по всей видимости, сохранит свою позицию бренда начального уровня в составе VW Group, предложив доступный электромобиль на базе VW ID.1.

Источник

Seat (4)Испанские (2)

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