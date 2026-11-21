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BYD Ti7 запрещён к продаже в Европе по решению суда в Нидерландах. Это стало последним развитием судебного спора, инициированного Jaguar Land Rover для защиты интеллектуальной собственности, связанной с внедорожником Land Rover Defender. В компании считают, что модель Ti7 нарушает её права.

Решение о запрете продажи BYD Ti7 в Европе было вынесено в пятницу 20 ноября судом одного из округов Нидерландов. Юристы JLR обратились в суд после того, как BYD объявила на своём британском сайте о планах начать принимать заказы на семиместный внедорожник в январе 2027 года.

Запрет вступает в силу через одну неделю после вынесения решения и распространяется на продажу Ti7 в ЕС. При этом он не затрагивает деятельность BYD на рынке Великобритании.

В решении суда говорится: "In these summary proceedings, the preliminary relief judge rules that ​the Ti7 infringes the EU design of Jaguar Land Rover." Далее отмечается: "The characteristic ⁠and distinctive elements of the design are reflected in the BYD Ti7."

В заявлении Jaguar Land Rover сказано: "We protect our intellectual property and take legal action when necessary,"

Продолжающееся дело об интеллектуальной собственности

Продажи BYD Ti7, известного в Китае как Fang Cheng Bao Tai 7, начались в 2025 году. Новый запрет на реализацию модели в Европе связан с отдельным разбирательством по делу об авторских правах, которое JLR продолжает в судах Нидерландов.

Ранее в ноябре Jaguar Land Rover обязали уничтожить изъятые материалы после обыска в офисах BYD в Нидерландах.