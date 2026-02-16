BYD представил новый кроссовер Atto 3 Evo для мирового рынка: что в нем появилось

В Китае состоялась премьера новой электрической модели кроссовера BYD Atto 3, которая на международном рынке будет выходить под именем Atto 3 Evo. Новинка отличилась внедрением современной 800-вольтовой архитектуры, наличием системы полного привода и возможностью быстрой зарядки. По заявлению производителя, модель способна разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды.

BYD Atto 3 Evo позиционируется как среднеразмерный кроссовер. Габаритные размеры автомобиля составляют: длина — 4455 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1615 мм, а колесная база достигает 2720 мм. Для покупателей будет доступен как заднеприводный, так и полноприводный вариант.

В интерьере автомобиля выделяется мультифункциональное рулевое колесо с подрулевым переключателем передач, цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма, беспроводная зарядка для мобильных устройств, а также мультимедийная система, оснащённая крупным 15,6-дюймовым сенсорным экраном.



Фото: Автоновости Дня

Базовая комплектация BYD Atto 3 Evo оснащается электромотором мощностью 308 л. с., установленным на задней оси, а максимальный крутящий момент равен 380 Нм. Этот показатель на 107 л. с. превышает предыдущее поколение кроссовера. Разгон до 100 км/ч у версии с задним приводом занимает 5,5 секунды, а запас хода по циклу CLTC составляет 650 километров.



Фото: Автоновости Дня

Полноприводная версия BYD Atto 3 располагает двумя электродвигателями с суммарной мощностью 443 л. с. и максимальным крутящим моментом 580 Нм. С места до 100 км/ч этот вариант разгоняется за 3,9 секунды. Аккумуляторная батарея емкостью 74,88 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 километров на одной зарядке.

Информация о начале продаж новой модели и ее стоимости пока не раскрывается.

Автор: Алина Олешко