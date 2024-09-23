BYD начал прием предварительных заказов на свой крупный минивэн Xia с электромагнитной подвеской

BYD Xia, доступный для бронирования в Китае, представляет собой автомобиль с выразительной радиаторной решеткой в форме трапеции, тонкой головной оптикой и удобными сдвижными дверьми. Его длина составляет 5,14 метра, а колесная база - почти три метра.
В салоне Xia размещен большой дисплей, который управляет различными функциями минивэна. Но основной особенностью новинки является электромагнитная подвеска DiSus-A, позволяющая изменять клиренс до 14 см.
Автомобиль оснащен гибридной трансмиссией с турбомотором объемом 1,5 литра и электродвигателем.
Стоимость Xia начинается от 289 000 юаней, что приблизительно равно 3,8 млн рублей по текущему обменному курсу.
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