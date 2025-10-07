BYD представит обновлённые версии своих популярных городских кроссоверов 16 октября

Компания BYD готовится представить обновленные версии своих популярных городских кроссоверов Song L и Song Pro DM-i. Как сообщает портал Autohome.cn, официальная премьера и старт продаж рестайлинговых моделей намечены на 16 октября.

Внешний облик и оформление салона кроссоверов после рестайлинга остались во многом прежними, серьезных изменений в дизайне экстерьера не произошло. Так, BYD Song Pro DM-i 2026 года получил активную решетку радиатора, однако передняя часть машины сохранила преемственность с предыдущей версией.

В интерьере главной новинкой стал электронный механизм переключения передач. Помимо этого, обновленная модель оснащена более совершенной системой кондиционирования, появилась функция беспроводной зарядки, а управление основными функциями автомобиля стало более удобным благодаря переработанным кнопкам. Для отделки салона теперь предлагается новый серый цвет.

Техническая часть осталась прежней: кроссовер по-прежнему оснащается гибридной установкой на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Два варианта аккумуляторов — на 12,9 и 18,3 кВт*ч — обеспечивают запас хода на электротяге 75 и 115 километров соответственно. Для покупателей станет доступна и новая модификация с увеличенным до 133 километров пробегом на одной зарядке.





Фото: Carsweek.ru

Модель BYD Song L DM-i 2026 года также сохранила узнаваемый дизайн. Вместо стандартных дверных ручек установлены современные решения, массивная радиаторная решетка с лаконичным пунктирным рисунком осталась на месте, а на крыльях появились ребра жесткости. Внешний вид стал более строгим и элегантным за счет отсутствия резких линий и хромированных элементов.

В салоне обновили центральную консоль, изменили форму воздухозаборников и добавили опцию небольшого холодильника для повышения комфорта.

В новой линейке отказались от базовой версии с запасом хода 75 километров. Модификация с прежними 112 километрами теперь способна проехать 130 километров, а вариант с электрическим запасом хода 160 километров увеличит этот показатель до 200 километров. В основе лежит гибридная система на базе 1,5-литрового турбированного двигателя, а выбор батарей включает варианты на 2,9, 18,3 и 26,6 кВт*ч.





Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российском рынке появился представительский гибридный седан BYD Han PHEV.

Фото: Autohome.cn