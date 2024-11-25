BYD и Tesla поделили пьедестал: китайские автокомпании лидируют в рейтинге самых продаваемых автомобилей в Китае

Динамика продаж автомобилей в Китае продолжает укрепляться. Согласно данным портала Focus2move, за первые девять месяцев 2024 года крупнейший автомобильный рынок мира увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером среди самых продаваемых моделей в Китае стал кроссовер BYD Song, продажи которого составили 442 275 единиц, что на 42,2% выше, чем в предыдущем году. На втором месте оказался BYD Qin Plus с результатом в 402 529 проданных автомобилей, что на 13,4% больше, чем годом ранее.

Тройку лидеров замкнул электрокроссовер Tesla Model Y, количество проданных которых достигло 373 852 штук, увеличившись на 7,9%. Важно отметить, что существенный рост показал субкомпактный электромобиль BYD Seagull, занявший 4-е место с 348 683 реализованных единиц (рост на 121,2%).

Однако, некоторые модели показали снижение объемов продаж. Например, Nissan Sylphy (5-е место, 272 146 единиц, -6,4%), Volkswagen Lavida (6-е место, 251 201, -9,7%) и Toyota Corolla (7-е место, 237 756, -11,9%). BYD Yuan Plus также потерял позиции, оказавшись на 8-й строчке с 225 775 проданными автомобилями (-9,1%).

С другой стороны, Volkswagen Passat продемонстрировал рост, поднявшись на 11 позиций до 9-го места с 198 320 проданных машин (+26,3%). Десятку лидеров закрывает электрический кроссовер BYD Song Pro, который поднялся на 7 мест вверх с 195 600 проданных автомобилей (+21,1%).

Эксперты отмечают, что несмотря на снижение объемов продаж в конце третьего квартала, в октябре продажи увеличились на 8,2% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, данные показывают повышенный интерес к электромобилям, особенно к автомобилям китайского производителя BYD, который лидирует в данном рейтинге. Tesla также удерживает свои позиции, укрепляя свой бренд на китайском рынке.

Ранее "Автоновости дня" уже сообщали о прогнозах аналитиков относительно продаж китайских автомобилей в России. По их данным, ожидается, что объем продаж автомобилей, произведенных в КНР, в российском рынке впервые в истории превысит отметку в 1 миллион единиц к концу текущего года.