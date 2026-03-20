BYD Atto 3 Evo: электрический кроссовер за £39 000 с мощностью 443 л.с.

Китайский автопроизводитель BYD вывел на британский рынок обновлённую версию своего электромобиля – BYD Atto 3 Evo. Продажи новинки уже стартовали, а стоимость базовой комплектации начинается менее чем с £39,000. Новая модификация Evo пришла на смену представленной в 2023 году модели Atto 3, ставшей первым автомобилем бренда в Великобритании.

BYD Atto 3 Evo: цены и характеристики

Минимальная цена нового BYD Atto 3 Evo Design установлена на уровне £38,990. Несмотря на обозначение «базовая», комплектация автомобиля впечатляет: машина оснащается электрическим мотором мощностью 309 л.с., расположенным сзади, а также современным аккумулятором «blade» ёмкостью 74.8 кВт·ч. Согласно данным BYD, такой силовой агрегат позволяет разгоняться с 0 до 62 миль/ч за 5.5 секунды. Дальность хода по циклу WLTP достигает 316 миль – это на 55 миль больше по сравнению с предшественником.

Версия Excellence стоит £42,730 и отличается наличием второго электромотора – уже на передней оси. В результате общая мощность достигает 443 л.с., а разгон до 62 миль/ч сокращается до впечатляющих 3.9 секунд. При этом запас хода снижается до 292 миль из-за увеличенной мощности. В BYD отмечают, что динамика модели превосходит даже суперкар Ferrari F430.

Для управления увеличенной производительностью обе версии получили новую заднюю подвеску с более продвинутой пятирычажной конструкцией. Однако крупные обновления остальных систем шасси, рулевого управления и тормозов производителем пока не анонсированы. Новый аккумулятор получил инновационную структуру, которая предполагает интеграцию ячеек непосредственно в кузов автомобиля, что повысило жёсткость конструкции и позволило эффективнее использовать внутреннее пространство.

Отдельного внимания заслуживает и модернизированная 800-вольтовая электрическая архитектура, сменившая прежние 400 В. Подобное решение обеспечило двукратное увеличение максимальной скорости зарядки – теперь автомобиль поддерживает зарядку мощностью до 220 кВт (ранее 110 кВт), а заряд до 80% занимает примерно 25 минут.

Оборудование и новые технологии

Все комплектации BYD Atto 3 Evo в стандартном оснащении поставляются с увеличенной цифровой приборной панелью диагональю 8.8 дюйма и крупным 15.6-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Экран теперь выполнен только в ландшафтной ориентации и лишён поворотного механизма, что вызывает неоднозначную реакцию среди пользователей. Вместе с этим внедрена полноценная интеграция с сервисами Google, включая Google Maps, Google Assistant и Google Play Store.