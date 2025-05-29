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Приобретение почти нового автомобиля может сэкономить вам значительные деньги

Экс-демо автомобили: выгодная альтернатива покупке нового авто. Чем они привлекательны и как можно сэкономить на покупке?
РедакцияР
Редакция
29.05.2025, 12:22·2 мин
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Фото: autoexpress

При выборе автомобиля многие люди автоматически склоняются к приобретению абсолютно новой модели. Это может быть связано с привлекательным предложением по финансированию под 0% или бонусом от производителя, но на самом деле они могут переплачивать за новый автомобиль. Существует другой вариант: автомобили-демонстраторы.

Обычно рекламируются как «почти новые» или автомобили с пробегом от тест-драйвов, демонстраций в салоне или краткосрочного использования сотрудниками дилерского центра. Для осведомленных покупателей это может стать отличным способом сэкономить деньги.

Признавайтесь, они технически не являются «совершенно новыми», потому что они уже были зарегистрированы и использованы дилером. Это означает, что у них уже был один владелец и на одометре может быть несколько тысяч миль - но именно поэтому они могут быть более выгодным и умным выбором для продвинутых покупателей.

Каждый новый автомобиль страдает от депрециации, и средняя модель потеряет от 50 до 60 процентов своей стоимости в течение первых трех лет, причем большая часть этого происходит в первый год. С автомобилем-демонстратором не только произошла начальная депрециация, но она учтена в сниженной цене.

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