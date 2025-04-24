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Приобрести современный подержанный автомобиль за менее 10 тысяч фунтов почти невозможно.

Новости о Peugeot: будущее автомобильной индустрии в контексте электромобилей и рынка подержанных авто. Приобретение новых машин становится все сложнее.
РедакцияР
Редакция
24.04.2025, 12:21·2 мин
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Фото: autoexpress

На днях мне довелось пообщаться с главой компании Peugeot, Аланом Фавеем, и его слова о покупке автомобилей заставили мой мозг работать на полную катушку.

«Мы ежедневно обсуждаем, стоит ли выпускать электрический городской автомобиль за £20 000, но у Peugeot нет планов спускаться ниже, чем модель E-208», - поделился он со мной.

«Бензиновые автомобили сегмента А, которые мы ранее продавали, исчезли с рынка, и их стоимость не была в £20 000. Сегодня сегмент автомобилей начального уровня занят подержанными автомобилями в хорошем состоянии».

Он прав. Модель 108, разработанная совместно с Toyota и Citroen, ранее была самым маленьким автомобилем Peugeot и стоила около £10 000, когда снята с производства в 2022 году. Тем не менее, самый дешевый новый автомобиль, который мне удалось найти на сайте Peugeot в Великобритании, недавно был 208 Allure с бензиновым двигателем за £24 155 или £321 в месяц в течение четырех лет с залогом в £5 465. Ой.

Моей дочери еще лет несколько не научиться водить, но я уже задумываюсь, какой автомобиль мы ей купим - не могу сдержать себя! Мы уже знаем, что это будет подержанный автомобиль, поэтому я воспользовался сервисом Auto Express Find a Car, чтобы посмотреть, что мы могли бы рассмотреть для ее первого автомобиля.

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