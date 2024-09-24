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Buick представила концепцию своего нового и роскошного минивэна

Концепт Buick OMPV отличается с «органической эстетикой, устремленной в будущее». Компания не раскрыла много деталей о фургоне, однако можно заметить его почти вертикальную переднюю часть с треугольными акцентами и характерные осветительные приборы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.09.2024, 09:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Buick OMPV Concept предлагает роскошное пространство для пяти пассажиров, обеспечивая максимальный комфорт во время путешествий.

Кожаные сиденья с электрорегулировками, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, аудиосистема высокого качества - все это делает поездки семьи на Buick OMPV Concept незабываемыми и приятными.

Однако не только внешний вид и комфорт делают Buick OMPV Concept впечатляющим. Этот автомобиль также обладает передовыми технологиями безопасности и управляемости, что делает его не только стильным, но и безопасным средством передвижения для всей семьи.

Buick OMPV Concept - это не просто минивэн, это воплощение будущего роскошных автомобилей для семьи. Этот автомобиль объединяет в себе инновации, стиль и комфорт, делая поездки комфортными и запоминающимися. В будущем рынок минивэнов в Китае изменится благодаря появлению модели Buick OMPV Concept, которая станет новым эталоном роскоши и комфорта в этом сегменте.

Фото: Carsweek.ru

Не так давно наш ресурс сообщал о том, что подобных минивэнов еще не было в России: опубликованы цены и особенности Buick GL8. Китайский минивэн Buick представлен с обновленным дизайном и гибридной силовой установкой мощностью 392 л.с.

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