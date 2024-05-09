Новый двигатель Bugatti V-16 с увеличенной длиной обладает атмосферным наддувом.

Компания Bugatti готовит сюрприз для поклонников: вместо W-16 в Chiron появится новый двигатель с таким же количеством цилиндров. После появления необычного Cizeta-Moroder V16T прошло 33 года, и теперь новый V-16 уже почти здесь. Следующий гиперкар из Мользейма появится в июне с мощным двигателем без наддува. Появились новые подробности о шестнадцатицилиндровом монстре.

Исполнительный директор Bugatti-Rimac Мэйт Римац поделился некоторыми предварительными деталями на этой неделе в ходе конференции Future of the Car Summit в Лондоне. 36-летний хорватский инженер и предприниматель раскрыл, что V-16 будет полностью лишен турбонаддува. Это значительное изменение по сравнению с Chiron и Veyron, а также с EB110. Все три автомобиля имели квадротурбо.

Основатель и генеральный директор группы Rimac, которая владеет 55 процентами Bugatti Rimac, сообщил, что новый двигатель V-16 будет длиной порядка 39,3 дюйма. Это почти на 16 дюймов больше, чем у уходящего W-16. Последний будет выведен из производства после завершения выпуска Mistral и трекового Bolide. Новый двигатель уже подтверждено будет гибридным.

На данный момент это все подтвержденные детали, и начинается время для различных предположений. Немецкий журнал Auto Motor und Sport утверждает, что V-16 имеет объем 8,3 литра и был разработан совместно с Cosworth. Он развивает до 9000 оборотов в минуту и работает с тремя электромоторами. Совокупная мощность может достигать 1800 лошадиных сил. Сам по себе, двигатель внутреннего сгорания, как утверждается, способен выдавать около 1000 л.с.

Предполагается, что два электромотора будут приводить передние колеса, а третий будет отвечать за задний мост. Последний, как утверждается, будет интегрирован в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. С учетом коробки передач, сборка двигателя/коробки передач, по данным, составит 78,7 дюйма. Если верить данным, инженеры Bugatti вмонтируют батарею емкостью 24,8 кВтч, обеспечивающую запас хода на электричестве в 37 миль.

Журнал AMS сообщает, что преемник Bugatti Chiron сможет разогнаться до 100 км/ч примерно за две секунды и до 200 км/ч менее чем за пять секунд. От 0 до 300 км/ч уйдет менее десяти секунд, а разгон до 400 км/ч может занять менее 25 секунд. Максимальная скорость будет ограничена электроникой и составит 445 км/ч.

Если эта информация верна, то будет выпущено всего 250 автомобилей. Напомним, что от Veyron было выпущено всего 450 единиц, в то время как Chiron планируется выпустить 500 экземпляров. Хотя презентация состоится уже в следующем месяце, поставки начнутся, по всей видимости, только в 2026 году. Цена? Не менее 3,6 миллиона евро, что составляет 3,86 миллиона долларов по текущему курсу обмена.

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