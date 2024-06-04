Bugatti представит своего преемника Chiron на V-16 20 июня.

С начала года мы знаем, что Bugatti запустит преемника Chiron в этом году. Автопроизводитель для одного процента общества раздражал нас моделью в течение последних нескольких месяцев, бросая намеки о своей совершенно новой гибридной силовой установке V-16. Полную информацию мы получим, когда Bugatti представит новую модель 20 июня.

Автомобиль получит уникальный дизайн, который Bugatti "разработал с нуля". Он черпает вдохновение из моделей Type 57 SC Atlantic, Type 41 Royale и Type 35, подчеркивая фокус бренда на красоте, роскоши и производительности.

Новый двигатель Bugatti является атмосферным, в отличие от установок с четырьмя турбонаддувами в Veyron и Chiron. Новый V-16, который заменяет уходящий W-16, является гибридным и может иметь три электрических двигателя - два на передней оси и один, встроенный в восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Слухи гласят, что рабочий объем двигателя составляет 8,3 литра, что может выдавать около 1 000 лошадиных сил и, возможно, развивать до 9 500 оборотов в минуту. Предположительно, электрические моторы увеличивают общую мощность до 1 800 л.с. Предполагается, что автомобиль сможет разогнаться до 62 миль в час примерно за две секунды, до 124 миль в час менее чем за пять, разогнаться с 0 до 186 миль в час менее чем за 10, и достигнуть электронно ограниченной максимальной скорости 277 миль в час. Разгон от 0 до 249 миль в час происходит менее чем за 25 секунд.

Хотя презентация состоится через несколько недель, ожидается, что поставки начнутся только в 2026 году. Преемник Chiron также станет более эксклюзивным, чем предыдущие модели, с сообщениями о том, что Bugatti планирует выпустить всего 250 экземпляров нового автомобиля. Было построено 450 Veyron и 500 Chiron.

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