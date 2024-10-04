Представлены заброшенные дизайн-проекты Bugatti Chiron

Окончательный дизайн мы увидели только в 2016 году под яркими огнями уже не существующего Женевского автосалона.

Первое представление об облике автомобиля мы получили на Франкфуртском автосалоне 2015 года, где Bugatti показала Vision Gran Turismo. Теперь марка из Мольшайма раскопала ранние дизайн-проекты, которым уже 16 лет. Эти маленькие изображения демонстрируют макеты масштабом 1:4, созданные задолго до выхода рекордного Veyron Super Sport.

Говоря о Veyron, можно заметить его влияние на задний дизайн некоторых макетов с квадратными задними фонарями. Один из отброшенных вариантов имел изогнутые фонари, установленные в углах задней части. Легко заметить, насколько много экспериментировала Bugatti с задними фарами, варьируясь от форм "С" и шестиугольников до круглых, расположенных друг над другом. Также можно увидеть раннюю версию тонкой светодиодной горизонтальной полоски, которой в конечном итоге был укомплектован Chiron.

Bugatti также поиграла с передними фарами, включая двойные вертикальные полосы и различные другие формы, которые не были выбраны. Квадраты передних фар Chiron на ни одном из этих макетов не видны, что логично, поскольку были другие, близкие к окончательному дизайну, которые Bugatti не показывает.

Если есть что-то, что объединяет макеты, так это дизайн колес. Интересно, что не все варианты дизайна включали характерную "линию Bugatti". Также на некоторых автомобилях отсутствовали передние и задние центральные спойлеры. Великолепный 8,0-литровый двигатель с четырьмя турбокомпрессорами W-16 на некоторых макетах был более открытым, чем у Chiron.

Почему Bugatti рассекречивает эти отброшенные дизайн-проекты спустя столько лет? Национальный автомузей The Loh Collection проведет двухдневный семинар о дизайн-эволюции гиперкара. Никогда ранее не публиковавшиеся чертежи и фотографии дизайн-моделей с 2004 по 2023 годы будут представлены публике, а бывший руководитель дизайна Bugatti Ахим Аншайдт проведет историческую лекцию о том, как появился Chiron.

Мероприятие в Дитцхельцтале, Германия, состоится 8-9 ноября, и в семинаре также примет участие генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римац.