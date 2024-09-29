Будущие автомобили Volkswagen будут менее агрессивного дизайна

«Большинство людей не стремятся к тому, чтобы выглядеть агрессивно на публике», — поделился мнением представитель компании. «Они предпочитают носить костюмы, выглядеть стильно и оставаться счастливыми и оптимистичными. Почему быть агрессивными, когда можно быть добрыми?»

Фото: Carsweek.ru

Последние дизайнерские решения компании Volkswagen в основном направлены на создание дружелюбного облика.

Модель ID.Buzz украшают характерные «злые глаза» Volkswagen, однако в целом автомобиль имеет очаровательную ретро-эстетику. Большинство кроссоверов от VW также выглядят дружелюбно, а модели GLI и GTI, несмотря на агрессивные фары и массивные решетки, не кажутся слишком злыми по сравнению с конкурентами.

Представитель также отметил, что компания уделяет большое внимание разработке интерьеров будущего. Планируется улучшить салоны, избавившись от дешевых материалов и увеличив затраты на качественные комплектующие.

«Мы стремимся избавиться от пластика низкого качества и вложить средства в ткани и улучшение материалов», — пояснил он. «Это позволит сэкономить средства и вложить их в другие области».

Фото: Carsweek.ru

Недавно в издании Autonews появилась статья о недостатках кроссоверов Volkswagen Tiguan. Модель Volkswagen Tiguan прошла серию тестов, выявив свои слабые стороны. Несмотря на то, что Tiguan был выпущен официально уже во втором поколении, он не стал лидером продаж. Журналисты провели ряд интервью с экспертами, чтобы определить, какую модель кроссовера лучше всего выбирать.