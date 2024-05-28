Главная Новости Новые модели Автомобили Alfa Romeo станут еще более стильными благодаря одному элементу
Новости

Автомобили Alfa Romeo станут еще более стильными благодаря одному элементу

Всякий раз, когда говорят об Alfa Romeo, всплывают две особенности дизайна: характерные «скрытые» дверные ручки задних дверей и сдвинутый передний номерной знак.
А
Антон Звонкий
28.05.2024, 13:42·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Всякий раз, когда говорят об Alfa Romeo, всплывают две особенности дизайна: характерные «скрытые» дверные ручки задних дверей и сдвинутый передний номерной знак. Первая деталь исчезла в 2020 году с завершением производства Giulietta, однако недавно вернулась с моделью Junior. Вторая особенность, сдвинутая пластина, скоро уйдет в прошлое и, по всей видимости, больше не вернется. Отныне все автомобили компании будут иметь центрально расположенный номер. Для любителей симметрии это радостная новость.

Почему компания приняла такое решение? Все дело в новых правилах безопасности для пешеходов. Глава дизайн-центра Alfa Romeo, Алехандро Месонеро-Романос, пояснил, что изменения провоцированы «Общими правилами безопасности Европейского Союза (GSR)». Предположительно, размещение номерного знака по центру поможет снизить риск получения травм. Хотя мы не являемся специалистами в области безопасности, нам бы хотелось более подробного объяснения данного решения. Интересно будет узнать, повлияет ли эта новация на дизайн автомобилей, продаваемых за пределами 27 стран ЕС.

На данный момент подобное изменение кажется излишним по нескольким причинам. Каким образом ЕС угадает, где случится столкновение с автомобилем? Действительно ли центрально расположенный номер улучшит ситуацию в случае аварии? В ожидании логичных разъяснений мы задаемся вопросом о целесообразности такого решения.

Недавно мы рассказывали о новом кроссовере Milano от Alfa Romeo. Пару часов назад была официальная презентация новинки. Автомобиль Milan образует новую стилистику компании Alfa Romeo, а также предлагает гибридные и электрические установки для сегмента компактных машин в Европе.

Источник

Alfa Romeo (13)Новые модели (215)Итальянские (37)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация