Автомобили Alfa Romeo станут еще более стильными благодаря одному элементу

Всякий раз, когда говорят об Alfa Romeo, всплывают две особенности дизайна: характерные «скрытые» дверные ручки задних дверей и сдвинутый передний номерной знак. Первая деталь исчезла в 2020 году с завершением производства Giulietta, однако недавно вернулась с моделью Junior. Вторая особенность, сдвинутая пластина, скоро уйдет в прошлое и, по всей видимости, больше не вернется. Отныне все автомобили компании будут иметь центрально расположенный номер. Для любителей симметрии это радостная новость.

Почему компания приняла такое решение? Все дело в новых правилах безопасности для пешеходов. Глава дизайн-центра Alfa Romeo, Алехандро Месонеро-Романос, пояснил, что изменения провоцированы «Общими правилами безопасности Европейского Союза (GSR)». Предположительно, размещение номерного знака по центру поможет снизить риск получения травм. Хотя мы не являемся специалистами в области безопасности, нам бы хотелось более подробного объяснения данного решения. Интересно будет узнать, повлияет ли эта новация на дизайн автомобилей, продаваемых за пределами 27 стран ЕС.

На данный момент подобное изменение кажется излишним по нескольким причинам. Каким образом ЕС угадает, где случится столкновение с автомобилем? Действительно ли центрально расположенный номер улучшит ситуацию в случае аварии? В ожидании логичных разъяснений мы задаемся вопросом о целесообразности такого решения.

Недавно мы рассказывали о новом кроссовере Milano от Alfa Romeo. Пару часов назад была официальная презентация новинки. Автомобиль Milan образует новую стилистику компании Alfa Romeo, а также предлагает гибридные и электрические установки для сегмента компактных машин в Европе.