Пристегните ремни! Новый "суперремень" Volvo может изменить подход к безопасности в автомобилях

Автомобильный гигант Volvo представил новейшую разработку в технологии автомобильных ремней безопасности, которая, как утверждается, способна лучше защищать пассажиров, адаптируясь к конкретным ситуациям – что ранее было невозможно.

Получившая название 'многоадаптивный ремень безопасности', последняя инновация фирмы отличается от традиционных преднатягивающихся ремней безопасности тем, что использует встроенные датчики автомобиля (акселерометры и прочее) для определения типа и тяжести столкновения.

Анализируя эти данные в сочетании с другими переменными, такими как рост, вес и осанка человека, носящего его, ремень безопасности автоматически преднатянется до оптимального уровня, обеспечивая безопасность пассажиров при сильных ударах и предотвращая травмы при более легких столкновениях.

В качестве примеров Volvo приводит, что более крупный пассажир при более сильном столкновении получит высокую преднатяжную нагрузку, чтобы избежать травмы головы, в то время как более маленький и молодой пассажир при менее сильном ударе будет подвергнут меньшей силе через ремень безопасности, чтобы избежать повреждения ребер.

Аса Хаглунд, руководитель центра безопасности Volvo в Гётеборге, заявил, что новшество является "[еще] одним веховым моментом в области автомобильной безопасности и [представляет] прекрасный пример того, как мы используем данные в реальном времени с целью спасения миллионов жизней".

Volvo изобрела трехточечный ремень безопасности, который мы все знаем сегодня, почти 70 лет назад. Это факт, на который фирма очень гордится, идя так далеко, что помечает все язычки ремней безопасности надписью '1959' – годом первого внедрения этой технологии.

Фото: autoexpress

Однако инновации не ограничиваются многоадаптивным ремнем, поскольку Volvo заявляет, что намерена постоянно совершенствовать и улучшать свое программное обеспечение, используя данные, собранные от владельцев, и обновления по воздуху.

Любители автомобильной безопасности (и безрассудные водители) не должны долго ждать, чтобы испытать эту новую технологию, поскольку она должна дебютировать в предстоящем электрическом внедорожнике Volvo EX60 в следующем году.