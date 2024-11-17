Бруно Мишель: Гонщицы Академии F1 не подготовлены к Формуле 3

По словам Мишеля в интервью для BBC Sport, некоторые участницы, включая Эбби Пуллинг, обладают высоким талантом, однако пока не готовы к выступлениям в F3. "Я рассматриваю возможность приглашения победительницы F1 Academy, но только если буду уверен, что она сможет справиться", - подчеркнул Мишель.

На данный момент в женской серии осталось провести два этапа, и лидирует Эбби Пуллинг, бывшая участница W Series. Предполагается, что ей достанется главный приз - полностью оплаченный сезон в британском чемпионате GB3 в команде Rodin Motorsport, а также 20 дней тестов.

Сама гонщица, отметившая 21-й день рождения весной, выразила согласие с высказываниями Бруно Мишеля. Однако, она надеется, что выигрыш позволит ей лучше подготовиться к переходу из GB3 в более высокую категорию соревнований.

"Если удастся завершить сезон успешно и получить этот приз, то зимой я буду чувствовать себя более уверенно, чем когда-либо", - поделилась Эбби Пуллинг в интервью BBC Sport. "Моя цель - доказать, что способна преуспеть. Участие в F1 Academy для меня - не попытка быть лучшей среди женщин. Я стремлюсь к тому, чтобы стать лучшей гонщицей в целом", - подчеркнула она.