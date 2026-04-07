GAC готовит внедорожник за 6 миллиардов рублей, который "бросит вызов" Tank и BYD

Автомобильный концерн GAC анонсировал новую модель параллельно-гибридного внедорожника, который будет реализован под суббрендом Trumpchi. Главная цель новинки — конкурировать с аналогичными предложениями от Great Wall Motor и BYD. Презентация автомобиля пройдет в рамках Пекинского автосалона, запланированного в столице Китая на период с 24 апреля по 3 мая.

Известно, что внедорожник GAC Trumpchi, фигурирующий под кодовым обозначением T75, выделяется выразительным дизайном: у него массивные угловатые формы, короткие свесы, ровная линия крыши, а также крупные боковые зеркала. Особенностями экстерьера служат полускрытые дверные ручки и полноразмерное запасное колесо, закрепленное на корме автомобиля.

Внешность T75 дополняют пластиковые расширители колесных арок, затемненные колесные диски и солидные световые приборы. Несмотря на присутствующий камуфляж, специалисты заметили наличие LiDAR-сканера, установленного на крыше, а также дополнительных сенсоров в передних крыльях, предназначенных для функционирования современных систем помощи водителю.

Производитель сообщает, что новый внедорожник будет позиционироваться как проходная модель, оснащённая плагин-гибридной силовой установкой и "цифровым шасси". Хотя подробности о содержании этой платформы не оглашаются, обычно под этим термином подразумевается наличие электронных помощников — например, системы электронного управления рулём и торможением. Кроме того, автомобиль будет оборудован пневматической подвеской.

В числе этапов тестирования GAC Trumpchi T75 значатся испытания на выносливость при низких температурах, которые проходили в городе Якэши в регионе Внутренняя Монголия. Там температура зимой часто опускается ниже отметки -30°C, что делает это место одним из самых суровых для тестов на территории Китая.

Подробных технических данных об автомобиле в настоящее время не раскрывается. Известно, что проект стартовал в 2024 году, а на его развитие было выделено 512,65 млн юаней, что по актуальному курсу составляет приблизительно 5,9 млрд рублей.

Автор: Алина Олешко