Даже лучшим иногда бывает не везет: сломанный двигатель Prius

Когда речь заходит о надежности, Toyota - это то, что надо. Несколько брендов приближаются к этому уровню, но ни один не может сравниться. Даже у такой репутации не может быть безупречной. Этот двигатель Toyota сдал экзамен после 73 000 миль, показав, что даже лучшее иногда может подвести.

Этот атмосферный 2ZR-FXE четырехцилиндровый двигатель был извлечен из Toyota Prius 2016 года, как сообщает YouTube-канал I Do Cars. Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей с этим двигателем все еще на дорогах, это немного необычно, особенно с таким пробегом.

На внешности двигателя нет никаких непосредственных повреждений, но все становится ясно, как только снимается клапанный кожух. Там разбросана коричневая мутная жидкость, свидетельствующая о смешении охлаждающей жидкости и масла. Это плохие вести.

Эрик, ведущий канала, отправляется к прокладке головки блока цилиндров, обнаруживая признаки ее повреждения вокруг одного из цилиндров, который выглядит подозрительно чище, чем другие три - признак вторжения воды. Раскопав глубже, он обнаруживает, что шатун цилиндра изогнут, что означает, что он пытался (и не смог) сжать воду. Вот как.

Несмотря на эти очевидные признаки повреждений, не совсем ясно, как произошла поломка двигателя. Он мог перегреться, или прокладка головки блока цилиндров могла выйти из строя сама по себе. Эрик обратился в дилерскую компанию, которая извлекла двигатель из автомобиля, но и они ничего не знали. Одно ясно - этот маленький четырехцилиндровый двигатель в ближайшее время не вернется в автомобиль.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.