Готовясь к соревнованию с Ferrari, на тесты вышел британский суперкар Aston Martin Vanquish.

Aston Martin вывел свой операционный центр на территорию гоночного подразделения на Нюрбургринге, где в течение нескольких месяцев представлялись прототипы нового Aston Martin Vanquish.

Фотожурналисты наткнулись на один из прототипов нового флагмана британской компании. Возвращение Aston Martin Vanquish было официально подтверждено. Новая модель, которая намечена для того, чтобы догнать Ferrari 12Cilindri, характеризуется как суперкар размера XXL.

На новых шпионских снимках можно увидеть фары с включёнными поворотниками, похожие на те, что установлены на моделях Vantage и DB12. Выделяется большая решетка радиатора, а также массивные тормозные диски на обеих осях, за которые отвечают крупные суппорты.

Хотя многие детали уже известны, всё же есть и неожиданности. Оказывается, вертикальные жабры за передними колесами на самом деле находятся дальше, чем кажется, также как и задняя часть автомобиля, которая скрыта под фальшивым номерным знаком на крышке багажника.

Дизайн Vanquish вызывает восхищение и смело испытывает устоявшиеся представления о марке за последние годы, целью является завоевание самых влиятельных клиентов. Импозантный битурбированный двигатель V12, который, как заявляет компания, выдаст внушительные 835 лошадиных сил, будет представлен в январе 2025 года. Этот двигатель существенно изменит силуэт автомобиля.

Информация о новом Aston Martin Vanquish поддерживается эффектным аэродинамическим диффузором с экстрактором тепла выхлопных газов, а также четырьмя клеммами, разделенными на пары. Дизайн аудиторию впечатляет и предлагает совершенно новый взгляд на иконическую марку.

Фото: Carsweek.ru

Также следует отметить, что компания Aston Martin планирует продолжать производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2030 года.