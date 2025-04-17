Главная Новости Британский внедорожник продают на Урале за 32,2 миллиона рублей.
Новости

Британский внедорожник продают на Урале за 32,2 миллиона рублей.

Продают Rolls-Royce Cullinan 2021 года за 32,2 млн. рублей - дешевле, чем у дилера! Описание, фото и особенности модели.
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 06:42·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

На популярном сайте объявлений появилось предложение, которое заинтересует многих жителей уральской столицы. Продавец предлагает купить Rolls-Royce Cullinan 2021 года выпуска за 32,2 млн. рублей. Эта цена значительно ниже, чем у официальных дилеров, где новая модель 2025 года оценивается в 98-105 млн. рублей.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль, представленный в объявлении, имеет полную комплектацию, включая все ключи и документы. Продавец утверждает, что машина не участвовала в авариях, не подвергалась перекраске и регулярно проходила техническое обслуживание. Пробег авто составляет немного более 40000 км.

Фото: Carsweek.ru

Rolls-Royce Cullinan, названный в честь знаменитого алмаза, который был включен в британскую корону, обладает дизайном, вдохновленным автомобилями первой половины XX века. Эта модель создавалась с учетом потребностей семейных покупателей, предлагая удобные пороги, открывающиеся в разные стороны двери, просторный салон и вместительный багажник.

Фото: Carsweek.ru

Элегантный и беззвучный Rolls-Royce Cullinan с 6,75-литровым двигателем, турбонаддувом и мощностью 563 л.с. отличается комфортной поездкой благодаря системе подвески Magic Carpet Ride. В машине используется натуральная кожа, современная система климат-контроля, 4-х камерная система камер для обзора и множество других дополнительных опций, делая эту модель идеальным выбором для автомобильной аристократии.

Напомним, ранее мы сообщали о продаже в Москве внедорожника Rolls-Royce Cullinan по шокирующей цене.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация