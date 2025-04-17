Британский внедорожник продают на Урале за 32,2 миллиона рублей.

На популярном сайте объявлений появилось предложение, которое заинтересует многих жителей уральской столицы. Продавец предлагает купить Rolls-Royce Cullinan 2021 года выпуска за 32,2 млн. рублей. Эта цена значительно ниже, чем у официальных дилеров, где новая модель 2025 года оценивается в 98-105 млн. рублей.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль, представленный в объявлении, имеет полную комплектацию, включая все ключи и документы. Продавец утверждает, что машина не участвовала в авариях, не подвергалась перекраске и регулярно проходила техническое обслуживание. Пробег авто составляет немного более 40000 км.

Фото: Carsweek.ru

Rolls-Royce Cullinan, названный в честь знаменитого алмаза, который был включен в британскую корону, обладает дизайном, вдохновленным автомобилями первой половины XX века. Эта модель создавалась с учетом потребностей семейных покупателей, предлагая удобные пороги, открывающиеся в разные стороны двери, просторный салон и вместительный багажник.

Фото: Carsweek.ru

Элегантный и беззвучный Rolls-Royce Cullinan с 6,75-литровым двигателем, турбонаддувом и мощностью 563 л.с. отличается комфортной поездкой благодаря системе подвески Magic Carpet Ride. В машине используется натуральная кожа, современная система климат-контроля, 4-х камерная система камер для обзора и множество других дополнительных опций, делая эту модель идеальным выбором для автомобильной аристократии.

Напомним, ранее мы сообщали о продаже в Москве внедорожника Rolls-Royce Cullinan по шокирующей цене.