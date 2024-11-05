Как Боттас догонял Гамильтона с девятой строчки на шестую - это 29,2 миллиона!

После серии неудачных выступлений до гонки в Интерлагосе команда Alpine плавала в самом низу таблицы, опережая только Sauber. Неудивительно, ведь их болид был слишком медленным для серьезных результатов.

Однако все изменил дождь и отличная стратегия на гонке в Сан-Паулу. Alpine набрала целых 35 очков и поднялась на шестое место, что гарантирует им приличный денежный приз по итогам сезона. Флавио Бриаторе, консультант команды, выразил свою радость в интервью для Sky Italia.

Флавио Бриаторе: «С девятого места на шестое – это уже не 30 миллионов евро, а целых 29,2 миллиона евро! Это было первое, о чем я спросил».

Он также добавил: «Не хочу умалять заслуг Эстебана Окона, который был невероятен на мокрой трассе, и Гасли, который справился со своей задачей на отлично. Мы были очень удачливы. Похоже, что на дождливой трассе наш болид выглядит более конкурентноспособным. Но, к сожалению, следующие три гонки, вероятно, пройдут на сухой трассе».

Флавио заключил: «Последнее время много говорится о молодых гонщиках, которые, безусловно, заслуживают уважения. Но в интерлагосе мы снова увидели, насколько важен опыт в Формуле 1».