Бренд TENET преодолел отметку в 50 тысяч реализованных автомобилей

В России с августа прошлого года стартовали продажи автомобилей бренда TENET. По данным агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК», с момента выхода марки на рынок и до февраля 2026 года российские покупатели приобрели 51 тысячу автомобилей TENET.

Бренд TENET был создан в рамках стратегического сотрудничества холдинга «АГР» и компании Defetoo. На сегодняшний день в модельной линейке представлены три кроссовера: T4, T7 и T8. Все автомобили производятся на территории России по технологии полного цикла, с учетом особенностей местного климата и дорожной инфраструктуры.

Пресс-служба TENET сообщила, что юбилейным, 50-тысячным, автомобилем марки стал кроссовер T7 в комплектации «Актив», оснащённый интеллектуальной системой полного привода и шестью режимами движения. Среди особенностей этой версии — светодиодная оптика, цифровая зона управления с двумя дисплеями по 12,3 дюйма, развитая телематика, камера заднего вида и парковочные датчики. Также автомобиль комплектуется 19-дюймовыми литыми дисками с красными тормозными суппортами. В расширенный «зимний пакет» входят функции дистанционного запуска двигателя, подогрева салона, а также обогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам первых двух месяцев 2026 года кроссовер TENET T7 впервые занял лидерскую позицию среди автомобилей сегмента SUV в России. Модель TENET T4 по-прежнему входит в тройку самых популярных кроссоверов, занимая третью строчку рейтинга продаж.

Операционный директор TENET Илья Перминов сообщил, что уже в первом полугодии 2026 года российским автолюбителям представят новые модели и модификации автомобилей бренда.

Фото: АВТОСТАТ