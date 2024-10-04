Бренд Oting анонсировал выпуск трех новых моделей в России

Бренд Oting продолжает завоевывать сердца автолюбителей в России. Компания Sinomach, которая стоит за этим брендом, не планирует покидать российский рынок. Наоборот, она готовит к выпуску три новые модели, заявил официальный представитель компании, Алексей Кожухов.

За период с марта по сентябрь было реализовано более 500 автомобилей под маркой Oting в ценовом сегменте 4,5 миллиона рублей. Это свидетельствует о стабильном интересе покупателей к продукции этого бренда. Наибольший рост спроса наблюдается в сентябре, и составляет 24%. Особенно популярен стал нишевый модельный ряд, основанный на известных японских внедорожниках. Компания Sinomach активно развивает бренд Oting, готовя к запуску новую модель Oting Palasso из сегмента пикапов с жесткой крышей. Кроме того, в планах компании - выпуск компактного кроссовера и крупногабаритного внедорожника», - обозначил Алексей Кожухов.

Он также отметил, что Sinomach в настоящее время присутствует на пяти континентах и имеет 160 тысяч сотрудников. Планируется, что в ноябре будет представлен второй бренд, нацеленный на премиум-сегмент и готовый к конкуренции с уже известным в России Li Auto.

Несмотря на то, что на данный момент российским покупателям доступен только модельный ряд, все еще есть планы на расширение. Компания претерпела эксклюзивные изменения в модели «Паладин», использующей платформу японского Nissan Terra. Внутри автомобиля установлены новые материалы отделки с мягкими текстурами, передняя панель выполнена в стиле водной ряби.

Автомобиль "Паладин" оснащен 2,0-литровым 228-сильным турбированным бензиновым двигателем от Mitsubishi (360 Нм) в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод - подключаемый полный, с тремя режимами блокировки дифференциала и понижающей передачей. Дорожный просвет равен 215 мм.

Среди опций автомобиля - 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, шесть аудиодинамиков, светодиодная оптика, беспроводная зарядка для устройств, люк с электроприводом, системы парковки, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы помощи водителю и электронный стабилизатор.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях: "Делюкс" за 3 799 000 рублей, "Премиум" за 4 249 000 рублей, "Интеллект" за 4 399 000 рублей и "Престиж" за 4 499 000 рублей. Покупатели также могут выбирать из пяти цветов кузова: метеоритный серый, супер-черный, янтарно-коричневый, жемчужно-белый и серебристый металлик.

Ранее объявлялось, что пикап Oting Palasso будет модификацией японского Nissan Navara. Его мощность составит 218 л.с. от турбированного двигателя Mitsubishi объемом 2,0 литра, также восьмиступенчатая коробка передач ZF и полный привод с блокировками и понижающей передачей.