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Бренд OMODA сообщил о деталях новой модели C3

OMODA представила новый кроссовер C3 с кибер-механическим дизайном, вдохновленным футуристической реальностью. Искусство в движении от OMODA расширяет границы автодизайна.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.04.2025, 15:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайская компания OMODA представила подробности о своем новом кибер-механическом кроссовере C3. Автомобиль не только соответствует концепции бренда Art in Motion («Искусство в движении»), но и расширяет ее, как сообщили в официальном пресс-релизе.

Особое внимание уделено дизайну новой модели C3, где гладкие изгибы уступили место резким углам. Силуэт автомобиля вдохновлен кибер-футуристической тематикой, характерной для меха - высокотехнологичных транспортных средств будущего. Дизайн авто построен на контрасте света и тени, создавая уникальный образ.

Новая концепция дизайна, сформулированная в лозунге «Искусство в движении», была впервые представлена на Шанхайском автосалоне два года назад. Первым автомобилем бренда, отражающим эту концепцию, стал фастбэк-кроссовер OMODA C5.

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