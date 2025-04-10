Бренд OMODA сообщил о деталях новой модели C3

Китайская компания OMODA представила подробности о своем новом кибер-механическом кроссовере C3. Автомобиль не только соответствует концепции бренда Art in Motion («Искусство в движении»), но и расширяет ее, как сообщили в официальном пресс-релизе.

Особое внимание уделено дизайну новой модели C3, где гладкие изгибы уступили место резким углам. Силуэт автомобиля вдохновлен кибер-футуристической тематикой, характерной для меха - высокотехнологичных транспортных средств будущего. Дизайн авто построен на контрасте света и тени, создавая уникальный образ.

Новая концепция дизайна, сформулированная в лозунге «Искусство в движении», была впервые представлена на Шанхайском автосалоне два года назад. Первым автомобилем бренда, отражающим эту концепцию, стал фастбэк-кроссовер OMODA C5.