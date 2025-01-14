Бренд Jetour подводит итоги 2024 года

Суммарно по итогам года Jetour уверенно занял восьмое место по объему продаж на рынке. Всего в 2024 году в России было продано более 35 000 новых автомобилей Jetour. Доля бренда на российском автомобильном рынке составила 2,23%.

Бессменным бестселлером в российской линейке бренда остается стильный городской кроссовер Jetour Dashing: на эту модель приходится около 44% от общего объема продаж бренда. В ноябре стартовали продажи полноприводной версии Dashing, которая сохранила все преимущества переднеприводных моделей и открыла перед владельцами новые горизонты возможностей для комфортных путешествий в любых погодных и дорожных условиях.

На втором месте по объему продаж уверенно закрепился Jetour Т2 – первая полноприводная модель в российской линейке бренда. Этот автомобиль вышел на рынок в марте 2024 года и быстро стал одним из наиболее востребованных в модельном ряду Jetour. Доля модели составляет 29% от общего объема продаж бренда на российском рынке.

Jetour Т2 и Jetour Dashing AWD стали не единственными новинками, предложенными брендом в 2024 году. Серию «X» – автомобилей для семейных путешествий – на российском рынке пополнили сразу 2 модели. В ноябре стартовали продажи компактного кроссовера Jetour X50, а в декабре на российский рынок вышел среднеразмерный Jetour X70.

В 2024 году в рамках уникальной концепции Travel+ Jetour реализовал сразу несколько масштабных проектов. В марте состоялось большое путешествие «Территория Т2» – автопробег на новых Jetour T2 от Москвы до Владивостока протяженностью более 11 000 км через всю Россию. В ходе проекта 10 внедорожников были переданы в распоряжение амбассадору бренда в России – добровольческому поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт», сотрудничество с которым было анонсировано в марте в ходе масштабной презентации Jetour T2 на российском рынке.

Летом стартовал второй сезон проекта «Созвездие путешествий», который в 2024 году охватил три региона – Чечню, Алтай и Кольский полуостров. Кроме этого, Jetour запустил «Тур с Jetour» – путеводитель с автомаршрутами по России, представленный в сервисах Яндекс Навигатор, Яндекс Еда и Яндекс Путешествия. Этот проект позволил клиентам по-новому открыть для себя разные виды туризма – посещение наиболее интересных и живописных мест в черте города и за его пределами, гастротуризм и другие направления.

Итогом ряда мероприятий, реализованных брендом в рамках концепции Travel+, стала победа Jetour в премии Russian Traveler Awards 2024. Бренд получил награду в специальной номинации «За развитие сферы автопутешествий в России».

Автомобили Jetour в течение 2024 года также не раз были отмечены экспертами рынка и завоевали ряд престижных автомобильных наград. Так, в рамках Ежегодной национальной премии «Внедорожник года 2024» семейный кроссовер Jetour X90 Plus и внедорожник Jetour T2 были признаны лучшими моделями в своих классах по версиям Большого и Экспертного жюри, а бренд Jetour был отмечен как самый динамичный бренд российского рынка.

Помимо этого, Jetour Dashing был удостоен награды «Лучший кроссовер» в специальной номинации «Цена/качество» Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России – 2024». Jetour X90 Plus стал обладателем премии «Топ-5 Авто 2024» в номинации «Большой автомобиль/кроссовер», а внедорожник Jetour T2 признали «Лучшим новым автомобилем для путешествий» по итогам премии «Новинка года» от Авто.ру и самой востребованной новинкой на российском рынке по версии «Авто.ру Бизнес».

В 2024 году активно развивалось фан-сообщество Jetour. Сегодня фан-клуб бренда насчитывает свыше 33 000 постоянных участников. Это одно из самых активных фан-сообществ среди автомобильных брендов в России. Для членов клуба в уходящем году бренд организовал ряд путешествий в самые интересные и красивые места России, среди которых Николо-Ленивец, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Мурманск и Кольский полуостров, Алтай.

Но особенно запомнится этот год 14 участникам Клуба Привилегий из России, которые посетили Международный фестиваль владельцев Jetour Global Travel+ Conference. Он прошел в городе Фучжоу в ноябре 2024. Программа включала посещение завода Jetour, выставочного центра Fuzhou Strait, знакомство с внедорожником Jetour Т1 и гибридной версии Jetour T2 i-DM, участие в музыкальном фестивале, где хедлайнерами стали клиенты из 6 регионов, и, конечно, экскурсионную программу.

В 2025 году Jetour планирует продолжать активное развитие экосистемы клуба, предлагать новые программы и активности, основанные на предпочтениях реальных владельцев автомобилей Jetour и направленные на повышение лояльности клиентов и поклонников бренда.

Помимо участников фан-сообщества, принять участие в мероприятиях бренда могли и те, кто не был знаком с брендом ранее. Так с сентября по ноябрь 2024 года состоялось роуд-шоу Jetour Camp, которое охватило шесть городов России – Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. Программа роуд-шоу позволила гостям мероприятия оценить преимущества автомобилей бренда, а также пройти тест-драйв любой из представленных на тот момент на российском рынке моделей.

На глобальном уровне Jetour завершил 2024 год с результатом 550 000 проданных автомобилей в Китае и на других рынках присутствия бренда, что на 83,9% больше показателей прошлого года. Таким образом, Jetour стал единственным китайским брендом, достигшим полумиллионного объема продаж за год, всего за 6 лет своего существования.

В целом за 75 месяцев с момента основания бренда объем глобальных продаж Jetour составил 1,46 млн автомобилей (1,116 млн в Китае и 344 000 на внешних рынках). За это время было открыто более 2 000 дилерских и сервисных центров в 65 странах. База поклонников бренда насчитывает более 50 млн человек по всему миру, а общее количество участников 132 фан-сообществ достигает 60 000.

В 2025 году Jetour продолжит развивать российскую модельную линейку и предложит новые продукты, удовлетворяющие запросам и ожиданиям клиентов. Следуя концепции Travel+, бренд продолжит развитие инфраструктуры комфортного и безопасного автомобильного туризма в стране.

В глобальных масштабах, к 2026 году Jetour планирует представить не менее 10 новых моделей (в том числе – использующих новые источники энергии) и увеличить общий годовой объем своих продаж до 1 миллиона автомобилей, уделяя особое внимание таким направлениям, как семейный автотуризм и путешествия по бездорожью.