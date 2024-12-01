Бренд EXEED стал победителем в трёх номинациях ежегодной национальной премии «Автомобиль года»

EXEED получил признание как любимый бренд в премиальном сегменте

Также EXEED был награждён за лучшую дилерскую сеть в премиальном сегменте

Флагманский внедорожник EXEED VX стал победителем в номинации «Новинка года в премиальном сегменте»

Премиальный автомобильный бренд EXEED одержал сразу три победы на престижной национальной премии «Автомобиль года».

По итогам голосования премии «Автомобиль года», EXEED признан любимым брендом в премиальном сегменте. В России бренд представлен четырьмя моделями: полноразмерным внедорожником EXEED VX, стильным кросс-купе EXEED RX, среднеразмерным внедорожником EXEED TXL и компактным кроссовером EXEED LX. Все автомобили обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности благодаря современным технологиям.

Бренд EXEED уделяет большое внимание качеству обслуживания клиентов. Официальные дилерские центры предлагают полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей. В рамках премии «Автомобиль года» EXEED получил награду за лучшую дилерскую сеть в премиальном сегменте. На сегодняшний день сеть EXEED включает более 100 шоурумов в 60 городах России, и почти все они обновлены по стандартам 3.0, которые направлены на создание комфортного и современного пространства.

В 2024 году EXEED присоединился к программе «Pet Friendly», впервые представленной в дилерском центре EXEED ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ на Симферопольском шоссе.

EXEED VX стал победителем в номинации «Новинка года в премиальном сегменте». Этот полноразмерный внедорожник отличается высоким вниманием к деталям и обеспечивает премиальный уровень безопасности и комфорта. Новый EXEED VX оснащён передовыми решениями, которые улучшают взаимодействие с автомобилем. Владельцам доступны онлайн-сервисы EXEED Connect, включая навигацию, доступ к новостям и развлечениям, телематические сервисы, управление функциями через мобильное приложение и обновления «по воздуху». Автомобиль доступен в семиместном и шестиместном вариантах.

Национальная премия «Автомобиль года» проводится в России уже 23 года. Победителей определяют российские автомобилисты. В среднем в голосовании ежегодно участвует около миллиона человек. Премия помогает определить лидеров рынка и предпочтения покупателей.

Пройти тест-драйв и познакомиться с актуальным модельным рядом автомобилей EXEED Вы можете в дилерском центре EXEED ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, 30 – й км Симферопольского шоссе вл.1 стр.1. Тел.: +7 (495) 660- 07-07 https://exeed-uservice.ru/