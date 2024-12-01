Главная Новости Exeed Бренд EXEED стал победителем в трёх номинациях ежегодной национальной премии «Автомобиль года»
Новости

Бренд EXEED стал победителем в трёх номинациях ежегодной национальной премии «Автомобиль года»

По итогам голосования премии «Автомобиль года», EXEED признан любимым брендом в премиальном сегменте.
РедакцияР
Редакция
01.12.2024, 13:58·2 мин
single
Фото: предоставлено пресс-службой
  • EXEED получил признание как любимый бренд в премиальном сегменте
  • Также EXEED был награждён за лучшую дилерскую сеть в премиальном сегменте
  • Флагманский внедорожник EXEED VX стал победителем в номинации «Новинка года в премиальном сегменте»

Премиальный автомобильный бренд EXEED одержал сразу три победы на престижной национальной премии «Автомобиль года».

По итогам голосования премии «Автомобиль года», EXEED признан любимым брендом в премиальном сегменте. В России бренд представлен четырьмя моделями: полноразмерным внедорожником EXEED VX, стильным кросс-купе EXEED RX, среднеразмерным внедорожником EXEED TXL и компактным кроссовером EXEED LX. Все автомобили обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности благодаря современным технологиям.

Бренд EXEED уделяет большое внимание качеству обслуживания клиентов. Официальные дилерские центры предлагают полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей. В рамках премии «Автомобиль года» EXEED получил награду за лучшую дилерскую сеть в премиальном сегменте. На сегодняшний день сеть EXEED включает более 100 шоурумов в 60 городах России, и почти все они обновлены по стандартам 3.0, которые направлены на создание комфортного и современного пространства.

В 2024 году EXEED присоединился к программе «Pet Friendly», впервые представленной в дилерском центре EXEED ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ на Симферопольском шоссе.

Foto_58.jpg

EXEED VX стал победителем в номинации «Новинка года в премиальном сегменте». Этот полноразмерный внедорожник отличается высоким вниманием к деталям и обеспечивает премиальный уровень безопасности и комфорта. Новый EXEED VX оснащён передовыми решениями, которые улучшают взаимодействие с автомобилем. Владельцам доступны онлайн-сервисы EXEED Connect, включая навигацию, доступ к новостям и развлечениям, телематические сервисы, управление функциями через мобильное приложение и обновления «по воздуху». Автомобиль доступен в семиместном и шестиместном вариантах.

Национальная премия «Автомобиль года» проводится в России уже 23 года. Победителей определяют российские автомобилисты. В среднем в голосовании ежегодно участвует около миллиона человек. Премия помогает определить лидеров рынка и предпочтения покупателей.

Пройти тест-драйв и познакомиться с актуальным модельным рядом автомобилей EXEED Вы можете в дилерском центре EXEED ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, 30 – й км Симферопольского шоссе вл.1 стр.1. Тел.: +7 (495) 660- 07-07 https://exeed-uservice.ru/ 

Foto_1.jpg

EXEED ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ (2)Exeed (50)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация