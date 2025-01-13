Бренд Belgee подводит итоги 2024 года

С начала запуска производства на заводе СЗАО «БЕЛДЖИ» в Беларуси в 2023 году по конец декабря 2024 года с конвейера сошло 64 436 автомобилей Belgee. Причем показатели год к году продемонстрировали более чем десятикратный рост. Для сравнения: за 2023 год было выпущено 5 133 автомобиля под брендом Belgee, тогда как в 2024 году объем выпускаемой продукции марки составил 59 303 единицы, что обусловлено высоким спросом на рынке Союзного государства.

Первой моделью на российском рынке стал яркий, динамичный и маневренный городской кроссовер Belgee X50. С момента начала продаж в конце 2023 года продано 1 289 единиц данной модели. За короткий срок Belgee X50 показал впечатляющий рост популярности: в 2024 году был реализован уже 31 091 автомобиль.

Второй моделью бренда стал универсальный среднеразмерный кроссовер Belgee X70, сочетающий в себе классический дизайн и функциональность, а также возможность выбора типа привода и трансмиссии. Он появился в продаже в конце лета 2024 года, а на конец декабря было продано уже 4 439 экземпляров.

Продажи в 2024 году совокупно составили 35 530 единиц, и в 4 квартале марка ежемесячно входила в топ-10 иностранных автомобильных брендов по этому показателю. Количество автомобилей Belgee в России увеличилось более чем в 27 раз по сравнению с 2023 годом. Востребованность моделей белорусского бренда обусловлена их соответствием ожиданиям покупателей по надежности, беспроблемной долгосрочной эксплуатации, функциональному оснащению и адаптации к условиям российского климата.

В 2024 году официальный дистрибьютор Belgee в России активно формировал и развивал дилерскую сеть: было открыто 128 авторизованных центров в 66 городах страны. Также особое внимание было уделено выстраиванию логистики. Благодаря налаженной цепочке поставок удалось обеспечить наличие в дилерской сети запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания.

Одновременно с появлением дилерской сети была запущена линейка оригинальных аксессуаров Belgee для дооснащения автомобилей в соответствии с персональными вкусами клиентов. Появилась система дистанционного контроля автомобиля через онлайн-приложение Belgee-link.