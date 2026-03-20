Брэдли Лорд назначен заместителем руководителя команды Mercedes

Руководство команды Mercedes объявило о назначении Брэдли Лорда на пост заместителя руководителя команды под управлением Тото Вольффа. Это решение принято в рамках мер по усилению управленческой структуры коллектива.

Сразу после официального назначения Брэдли Лорд приступил к исполнению своих новых обязанностей. До этого он занимал должность главы пресс-службы Mercedes и был официальным представителем команды.

Тото Вольфф отметил, что с увеличением масштабов работы команды и расширением деятельности Формулы 1 выросли и задачи, стоящие перед руководством. По словам Вольффа, решение о новом назначении связано с необходимостью адаптировать структуру управления к новым вызовам, при этом подчеркнув, что Брэдли Лорд уже успел проявить себя на аналогичной позиции.

Вольфф подчеркнул, что его собственные функции и общие сферы ответственности останутся прежними. Работа Брэдли Лорда в роли заместителя, по мнению руководителя, усилит позиции команды и обеспечит дополнительную поддержку на руководящем уровне.

Вольфф также отметил, что Брэдли Лорд, обладающий большим опытом и преданностью делу, внес важный вклад в успехи команды в новейшей истории. Перестроение управленческой структуры, по словам руководителя, позволит менеджменту концентрироваться на ключевых направлениях, где можно добиться максимального результата в условиях стремительно развивающегося чемпионата.