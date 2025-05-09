Брэд Бенавидес снова присоединится к гонкам в Формуле 3.

Команда AIX Racing, участвующая в гоночной серии Формула 3, сделала объявление о заключении контракта с пилотом Брэдом Бенавидесом до конца текущего сезона.

Для гонщика, представляющего Гватемалу, это будет уже второй опыт выступлений в Формуле 3: в предыдущем сезоне 2022 года Брэд представлял команду Carlin, заработав три ценных очка. В 2023 году Бенавидес принял участие в девяти этапах Формулы 2, однако не смог заработать ни одного очка, в то время как в 2024 году стал чемпионом в европейской Формуле Open.

Команда AIX Racing оставалась единственной командой, у которой было свободное место на сезон 2025 года. На первых этапах текущего сезона в Мельбурне эту дыру заполнил Никита Бедрин, а в Бахрейне гонки за команду откатали Фредди Слейтер. Теперь же Бенавидес займет постоянное место напарника Хавьера Сагреры и Николы Маринанджели.

Брэд Бенавидес: «Я рад вернуться в мир Формулы 3 и признателен AIX Racing за этот шанс. Всегда волнительно быть за рулем на старте гонки, и с нетерпением жду возможности снова оказаться на трассе в Имоле.

Благодарю всех, кто был со мной на пути – семью, друзей и команду – за их веру в меня. Я знаю, что меня ждут трудности, но я сделаю все возможное. Скорости – это моя стихия, поэтому моя цель – извлечь максимум из этой новой возможности».