Подопечный Брауна: «Мы постараемся помочь Норрису подняться на подиум»

Исполнительный директор команды McLaren Racing Зак Браун выразил радость по поводу поула, завоеванного гонщиком Оскаром Пиастро в Бахрейне. Однако он не переживает за Ландо Норриса, который стартует с 6-й позиции после не самых удачных выступлений в квалификации. Браун уверен, что болид MCL39 позволит Норрису продвигаться вперед и дать отпор соперникам.

«Прежде всего я очень рад за Оскара! Он проехал великолепный круг и очень уверенно себя показал на протяжении всего уик-энда. Что касается Ландо, у него были сложности в первом секторе, и его результат мог быть лучше, но в воскресенье нас ждет долгая гонка, так что увидим, сможем ли мы помочь ему подняться на подиум», - поделился мнением Браун.

Оскар Пиастро продемонстрировал отличную работу, не допустив ни одной ошибки, хотя Mercedes заставила McLaren приложить все усилия. Заметно, что Джордж Расселл также прошел неплохой круг.

«Мы рады, что завоевали поул, но немного расстроены, так как рассчитывали, что обе машины будут в первом ряду старта. Но это лишь подтверждает, что уровень конкуренции в Формуле 1 находится на очень высоком уровне», - добавил генеральный директор McLaren Racing.

Оскар находится в правильном психологическом настроении, чувствует себя комфортно за рулем и ожидает предстоящей гонки. У его напарника также быстрая машина с отличным гоночным темпом, а Ландо, лидирующий в чемпионате, обладает большим опытом и готов к старту в воскресенье с новыми силами.

«На этой трассе совершенно возможны обгонные маневры, но для начала важно хорошо стартовать. Предполагается, что гонка будет с двумя пит-стопами, а возможно, понадобится и вмешательство автомобиля безопасности, что мы учтем при разработке тактики. Мы постараемся помочь Ландо, насколько сможем, но главное, что у нас есть очень быстрая машина», - подвел итоги Зак Браун.