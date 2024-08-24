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Гонщик Браун уверен: "Наши спортсмены готовы бороться за победу"

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун выразил удовлетворение работой команды на голландской трассе в день квалификации. Он выразил надежду, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри смогут сразиться за победу в предстоящей гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.08.2024, 18:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун выразил удовлетворение работой команды на голландской трассе в день квалификации. Он выразил надежду, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри смогут сразиться за победу в предстоящей гонке.

«Ландо продемонстрировал потрясающий круг, его преимущество меня приятно удивило. Мы могли бы взять весь первый ряд, но я удовлетворен 1-й и 3-й позициями. Наш болид обладает хорошим темпом, поэтому важно хорошо стартовать и правильно стратегировать в гонке. Наши пилоты готовы бороться за победу, а машина великолепно себя показывает. Весь коллектив McLaren в Уокинге и на трассе работает на высшем уровне. У нас есть обновления, которые сделали MCL38 еще быстрее, и гонщики прекрасно справляются со своей работой», - отметил Зак Браун.

В Формуле 1 уровень конкуренции очень высок, и для достижения успеха необходимо, чтобы все функционировало идеально. Но McLaren отличает высокая производственная культура. Однако команде придется продолжать упорно трудиться, учитывая быстротечность событий в спорте.

«При нормальной погоде и отсутствии машин безопасности завтрашняя гонка должна пройти по плану. Предполагаю, что дистанцию можно будет пройти, сделав всего одну остановку на пит-лейне», - поделился своими прогнозами глава McLaren Racing.

Источник

McLaren (134)Зак Браун (21)

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