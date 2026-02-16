Брата Пауля Арона госпитализировали после аварии в гонке GT

Накануне, на известной австралийской трассе в Батерсте, состоялась 12-часовая гонка — первый этап сезона в престижной серии Intercontinental GT Challenge. Однако мероприятие оказалось омрачено серьёзной аварией, в которую попали сразу несколько автомобилей. Одним из участников инцидента стал Ральф Арон, старший брат резервного пилота Alpine F1 Пауля Арона.

Ральф Арон представлял команду Craft Bamboo Racing, базирующуюся в Гонконге, и выступал в статусе заводского гонщика Mercedes-AMG. На момент происшествия он занимал лидирующую позицию в заезде. Происшествие случилось на 9-м часу гонки, когда трасса оказалась частично перекрыта двумя автомобилями после предыдущего инцидента на одном из плохо просматриваемых участков, расположенном на вершине холма.

Как выяснилось, Ральфу Арону не удалось получить своевременное предупреждение о препятствии на трассе. Его Mercedes на высокой скорости столкнулся с Porsche, которым управлял Йоханнес Цельгер, представитель числа аутсайдеров гонки.



Фото: F1news.ru

В результате столкновения автомобиль гонщика из Эстонии был полностью разрушен, а в момент удара началось возгорание. Несмотря на сложную ситуацию, Арон самостоятельно покинул машину. Организаторы приняли решение немедленно остановить гонку, объявив красные флаги.

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, откуда позже вышло его сообщение о состоянии здоровья: «Учитывая все обстоятельства, я в норме, и моё состояние стабильное. У меня в двух местах повреждён позвоночник, но я могу двигаться и чувствую всё тело…».

Ральф отметил, что за свою карьеру уже имел опыт выступлений на различных сложных трассах по всему миру, включая Макао, Норисринг и Нордшляйфе. Он подчеркнул, что полностью осознаёт риски, связанные с автоспортом, однако считает важным обсудить случившееся с дирекцией гонки. По его словам, стоит разобраться в инциденте для предотвращения подобных ситуаций в будущем, а не искать виновных.

Несмотря на произошедшее, Ральф Арон выразил твёрдое намерение вернуться в Батерст в следующем году. Он планирует как можно скорее пройти восстановление и продолжить свою карьеру в гонках GT.