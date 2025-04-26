Главная Новости Мартин Брандл Конфуций говорил: "Когда друг твой ошибается, не упустите случая сделать ему замечание; но сделайте это с тонкостью и доброжелательностью. Никогда не поднимайте голоса, и не поднимайте руки".
Новости

Конфуций говорил: "Когда друг твой ошибается, не упустите случая сделать ему замечание; но сделайте это с тонкостью и доброжелательностью. Никогда не поднимайте голоса, и не поднимайте руки".

Мартин Брандл сомневается в дружбе гонщиков Формулы 1, но соцсети меняют правила: Норрис, Ферстаппен и другие вне паддока.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.04.2025, 13:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Мартину Брандлу, ныне известному телекомментатору и бывшему пилоту Формулы 1, кажется, что гонщики не могут поддерживать дружеские связи за пределами трассы. Однако он отмечает, что социальные сети и современные средства связи способствуют более тесному общению между ними.

Даже среди гонщиков, борющихся друг с другом за победы, можно найти примеры дружбы. Например, Макса Ферстаппена и Ландо Норриса - в прошлом сезоне они соперничали за титул, который в итоге ушел к голландцу.

Несмотря на острые дуэли на треках во время чемпионата, Норрис и Ферстаппен остаются друзьями. После напряженных сражений на трассе, когда Норрис пытался догнать гонщика Red Bull Racing в общем зачете, у них были временные напряженные отношения, но затем они помирились.

«Для меня трудно представить, что после всего этого можно весело проводить время вместе, - заметил Брандл в эфире Sky Sports. - Тем не менее, в прошлом году мы видели, что Норрис попал в аварию во время гонки в Австрии, и после этого они снова начали встречаться».

Брандл подчеркнул, что благодаря социальным сетям гонщики общаются намного активнее, что вызывает у него некоторые сомнения.

Посмотрим, как разовьется отношение между Норрисом и Оскаром Пиастри, лидером чемпионата, хотя Ландо по-прежнему считается фаворитом. Даже исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун признает, что между его гонщиками могут начаться острые схватки на трассе, заканчивающиеся авариями.

Вероятно, их нельзя считать друзьями, но Браун и руководитель команды Андреа Стелла подчеркивают, что между Норрисом и Пиастри царят дружеские рабочие отношения.

Источник

Мартин Брандл (12)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация