Брандл: Расселлу стоит «всерьёз воспринимать Кими»

Мартин Брандл заявил, что Джорджу Расселлу предстоит серьёзная борьба за титул Формулы 1 с Кими Антонелли, отмечая сильные стороны молодого гонщика.
Демид Поршнев
07.04.2026, 09:53·2 мин
Известный эксперт и бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл выразил мнение, что Джорджу Расселлу необходимо предельно внимательно относиться к соперничеству с Кими Антонелли в борьбе за чемпионский титул.

Мартин Брандл подчеркнул: «На месте Джорджа после трёх этапов сезона я бы волновался гораздо сильнее, чем на старте чемпионата».

Он отметил, что Расселл провёл немало времени в команде Williams, где набирался опыта, а затем перешёл в Mercedes именно в тот момент, когда команда прекратила доминировать в Формуле 1. После этого, Джорджу удалось пережить сложные времена и наконец получить конкурентоспособную машину. Однако, по словам эксперта, даже в такой ситуации титул не выглядит гарантированным.

«Оказывается, — добавил Брандл, — в боксах Джордж может осознать: ‘Постойте, всё не так просто. Мне ещё предстоит одолеть этого юного соперника’».

Брандл считает, что для Расселла настал непростой период, и в борьбе за титул ему следует относиться к Антонелли так же серьёзно, как к Льюису Хэмилтону в лучшие годы.

Эксперт обратил внимание, что Кими Антонелли смог быстро восстановиться после аварии в Мельбурне и тут же добиться успеха, что, по мнению Брандла, является редким качеством для молодых гонщиков — способностью быстро переключаться и возвращаться в строй.

Он также вспомнил, что после победы Антонелли в Китае, отец молодого гонщика и Тото Вольфф в прямом эфире отмечали: «Забудьте о борьбе за титул, ему ещё многому предстоит научиться, он ещё будет совершать ошибки». Брандл добавил, что полностью разделяет эту точку зрения.

При этом, по мнению Мартина Брандла, Расселл является фаворитом в текущей борьбе, поскольку его опыт может сыграть решающую роль в дождевых гонках, рестартах после машины безопасности и других сложных ситуациях. Однако эксперт отметил, что, несмотря на удачу Кими с автомобилем безопасности в Японии, его скорость в квалификациях и гонках заслуживает уважения.

