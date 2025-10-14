Брандл: Не так много дверей, в которые может постучаться Хорнер

Мартин Брандл, известный комментатор Sky Sports, рассказал о возможных условиях возвращения Кристиана Хорнера в паддок Формулы 1. По его словам, бывший руководитель Red Bull Racing, который был снят со всех своих постов после Гран При Великобритании в июле, рассматривает возвращение только при определённых обстоятельствах.

Брандл отметил, что Хорнер не исключает возвращения в чемпионат, если появится 12-я команда, что потребует одобрения соответствующими структурами. Однако сам Брандл считает такой поворот событий маловероятным.

Он подчеркнул: «Думаю, и существующие команды, и акционеры Формулы 1 будут этому противиться. Сейчас никто не заинтересован в появлении новой команды, ведь все заняты подготовкой к переходу на регламент 2026 года. Это станет дополнительным барьером на пути Кристиана».

По словам комментатора, Формула 1 всегда была важной частью жизни Хорнера, и весь его опыт связан именно с этим чемпионатом. При разговоре с Брандлом Хорнер дал понять, что готов вернуться лишь в том случае, если получит возможность стать совладельцем команды и принимать участие в её создании. Однако он не заинтересован в роли, аналогичной той, которую занимал в Red Bull Racing.

В качестве примера подобного подхода Брандл привёл Тото Вольффа, которому принадлежит треть акций Mercedes. Он отметил: «Я не удивлён, что Кристиан изучает различные возможности, однако вариантов не так уж много».

Брандл также допустил, что Хорнер может обратить внимание на MotoGP, поскольку теперь и этот чемпионат находится под контролем Liberty Media — корпорации, владеющей коммерческими правами Формулы 1.

«Я убеждён, что Кристиан рассматривает и MotoGP», — добавил бывший гонщик. Он отметил, что Liberty Media приобрела права на этот чемпионат, однако, по его мнению, приоритетом для Хорнера всё же остаётся Формула 1. Брандл выразил уверенность, что у Хорнера найдутся партнёры и спонсоры, готовые поддержать его в новом проекте.

Недавно в Daily Mail появилась статья, в которой сообщалось о слухах, связывающих Хорнера с Ferrari. По данным издания, президент Ferrari Джон Элканн уже вступил в контакт с бывшим руководителем Red Bull Racing. Sky Sports News частично подтверждает эту информацию, однако, ссылаясь на итальянские источники, подчёркивает, что не стоит преувеличивать значимость этих переговоров.

Кроме того, вероятность того, что Хорнер получит значительную долю акций Ferrari, по мнению экспертов, крайне мала, и такой сценарий выглядит малореалистичным.