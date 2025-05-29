Развитие индустрии: УАЗ планирует повысить качество своих автомобилей для россиян

На автомобильном заводе в городе Ульяновске проведен ремонт участка, где осуществляется аудит готовых автомобилей. Представители завода сообщили, что были обновлены как само помещение размером в 500 квадратных метров, так и оборудование внутри него.

"Благодаря усилиям сотрудников Службы развития производственной системы и Службы Главного энергетика, участок стал более функциональным и комфортным для специалистов Дирекции по качеству", — говорится в сообщении официального Telegram-канала предприятия.

Процесс модернизации включал в себя обновление несущих металлоконструкций, установку надежного металлического каркаса, а также облицовку профлистом. На участке установлен новый каркас с навесами и шторками в зоне мойки, а также создана удобная мебель. Был установлен выдвижной экран и колонки, что позволит повысить уровень проведения аудита качества готовых автомобилей.

Помимо этого, проведены окрасочные работы, установлено новое освещение и улучшена теплоизоляция паровой трубы на участке.

В мае на заводе начали строительство новой прессовой линии, где будут изготавливаться детали кузова для автомобилей Sollers, включая пикапы и будущий рамный внедорожник, а также для модельного ряда УАЗ. По словам представителей пресс-службы завода, этот проект является одним из крупнейших за последние десятилетия.

Также, на заводе УАЗ была устранена проблема "громких" дверей на автомобилях из серии СГР, популярно известных как "Буханки". Теперь на все модели данной серии автомобилей по умолчанию ставятся бесшумные дверные ограничители.

Автор: Иван Бахарев