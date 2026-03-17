Даже у Toyota бывают дефекты: почему более 500 тысяч кроссоверов Toyota Highlander отправят в сервис

Японский автоконцерн Toyota объявил о крупном отзыве более 500 000 автомобилей из-за выявленного дефекта, связанного с задними сиденьями. Об этом сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По информации регулятора, под кампанию отзыва попали 420 771 кроссовер Toyota Highlander и еще 129 239 гибридных версий Highlander Hybrid, произведённых в период с 2021 по 2024 год. Причиной послужила неисправность механизма фиксации спинок второго ряда сидений: при регулировке они могут не фиксироваться должным образом. Такая проблема приводит к тому, что пассажиры на задних сиденьях не получают необходимой поддержки, что увеличивает вероятность получения травм в случае аварии, особенно при высокой скорости движения.

Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, начнут рассылать уведомления уже в апреле. Им будет предложено бесплатно обратиться в любой официальный дилерский центр для замены дефектных пружин в механизмах регулировки наклона спинки на усовершенствованные детали.

Стоит напомнить, что с начала 2026 года это уже не первый значительный отзыв автомобилей Toyota. В феврале компания сообщила о необходимости вернуть 141 000 гибридных моделей Toyota Prius и Prius Prime из-за риска самопроизвольного открытия задних дверей во время движения.

Автор: Алина Олешко