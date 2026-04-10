Боттас: Важно заниматься только тем, что действительно по душе

Финский пилот Валттери Боттас продолжает успешно развивать бизнес вне автоспорта. Одним из его проектов стал бренд австралийского вина Ihana, что в переводе с финского означает «прекрасный, восхитительный».

При этом сам Боттас в виноделии не участвует, а производство вина доверено известному австралийскому специалисту Коринне Райт. Недавно они вместе приняли участие в подкасте The Wined Up, посвящённом теме виноделия.

Во время записи ведущий в шутку заметил, что после появления у Боттаса своего джина Oath и собственного вина логичным шагом был бы запуск авторского пива. Интересно, что один из популярных австралийских сортов пива носит название Victoria Bitter, а на его упаковке крупно выделены буквы VB — совпадающие с инициалами Валттери Боттаса.

«Похоже, все считают, что следующий мой проект снова будет связан с алкогольной продукцией! – отметил Боттас с улыбкой. – Но с 2020 года я также являюсь совладельцем финской компании по обжарке кофе. Кофе – ещё одна моя страсть. Я предпочитаю заниматься только теми проектами, которые меня действительно увлекают.

Не хочу распылять энергию впустую, ведь Формула 1 требует максимальной отдачи и отнимает много времени. Для правильного баланса я выбираю только то, что мне по-настоящему интересно. Сейчас у меня достаточно дел, и новых планов пока нет, но кто знает – возможно, однажды у меня появится собственная винодельня».

Валттери также рассказал, что его вино уже пробовал Даниэль Риккардо, у которого тоже есть собственный винный бренд из Австралии. По словам Боттаса, «Даниэль остался доволен и даже немного позавидовал, отметив, что вино получилось отличным».

Что касается напарника по Cadillac Серхио Переса, то, как отметил Боттас, Перес предпочитает текилу, хотя вино ему тоже по вкусу. Пока Перес не пробовал Ihana, но у него ещё будет такая возможность, уверен пилот.

В разговоре о новом этапе карьеры и сотрудничестве с командой, где он начнёт выступать с 2026 года, Боттас подчеркнул: «Пока что мы не достигли того уровня, к которому стремимся, но обязательно добьёмся этого. Сейчас важно понять, в каких направлениях необходим рост и как быстро мы сможем прогрессировать, однако главное – у нас уже есть машина! Это само по себе значимый результат, и я рад возвращению в Формулу 1 и началу нового проекта, ведь новые команды появляются в чемпионате крайне редко».

Пилот также провёл параллели между автоспортом и виноделием, назвав их «инь» и «янь». По словам Боттаса, гонки – это его профессия и страсть, сопровождающаяся высокой динамикой и стрессом, а виноделие помогает сохранять баланс благодаря совершенно иному темпу жизни. Оба увлечения приносят ему настоящее удовольствие.