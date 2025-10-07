Боттас: «Я всё больше скучаю по гонкам»

С 1 января 2026 года Валттери Боттас официально станет основным гонщиком команды Cadillac. До этого момента финский пилот продолжает выполнять обязанности резервного гонщика в Mercedes. В интервью порталу crash.net Боттас поделился своими мыслями о переходном периоде и желании как можно скорее начать работу с новым коллективом.

По словам Валттери Боттаса, руководители команд уже начали обсуждать детали возможного совмещения обязанностей. «Грэм Лоудон и Тото уже вели переговоры по поводу возможного совмещения. В Mercedes поддержали меня в переходном периоде, и я не думаю, что они будут особенно препятствовать», — отметил Боттас.

Пилот также уточнил, что обсуждал с Cadillac участие в онлайн-брифингах, что ему разрешено по действующему контракту. «Все понимают, что впереди много работы, но обратная связь со стороны гонщиков в каких-то аспектах нужна уже сейчас. С января я официально работаю в Cadillac, но и до этого успею кое-что сделать», — подчеркнул он.

Боттас уже посетил базу Cadillac в Сильверстоуне, чтобы ознакомиться с инфраструктурой команды. Финн признался, что был впечатлён увиденным: «Честно говоря, я не ожидал, что всё будет настолько продвинутым. Похоже, они начали довольно давно. То, что я увидел, впечатляет и настраивает на оптимизм».

Гонщик также поделился ожиданиями от предстоящего сезона: «Очень хочется поскорее сесть за руль. Такое ощущение, что до первой гонки сезона в Мельбурне ещё целая вечность. Но сначала нас ждут зимние тесты – это будет важнейший момент для новой команды, которая будет впервые работать с новой машиной. Здорово быть частью таких ярких моментов на нашем пути. Но с каждой неделей я всё больше скучаю по гонкам. Так что да, я очень хочу на трассу».